TVHB Başkanı Eroğlu: “(Batı Nil virüsü) Yunanistan’da komşumuzda olması ülkemiz için risk teşkil ediyor”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan’da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor” dedi.

Sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü, son olarak komşu ülke Yunanistan’da görüldü. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından ülkedeki son durum hakkında yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Son olarak komşu ülke Yunanistan’da 10’un üzerinde ölüme ve 120’nin üzerinde vaka sayısına neden olan Batı Nil virüsü hakkında değerlendirmelerde bulunan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Son olarak Yunanistan’da görüldü ama daha önce çeşitli ülkelerde epeyce vaka sayısı da olmuştu. Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan’da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor. Bu hastalığı sivrisinekler taşıyor. Özellikle sivrisineklerin aktif olduğu dönemlerde hastalık hem dünyada genelinde hem de son olarak Yunanistan’da görüldü. Bizim ülkemizde de geçmişte zaman zaman göründü. Özellikle en son 2010 yılında görüldü. Vektör olarak virüsü sivrisinekler taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Covid-19 gibi bir bulaşma söz konusu değil”

Hastalık bulaşında ana kaynağın sivrisinekler olduğunun altını çizen TVHB Başkanı Eroğlu, virüsü içerisinde taşıyan sivrisineklerin göçmen kuşlara yapışarak sınır aşırı ülkelere de yolculuk yapabileceğini vurguladı. Eroğlu, “İnsandan insana bulaşma bu hastalıkta yok. Yani bir Covid-19 gibi bulaşma söz konusu değil. Ama sivrisineklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de yakın komşumuzda görülmesi dolayısıyla, hayvan hareketliliği, insan hareketliliği, kuşların hareketliliği bu konuda önemli. Ayrıca biliyorsunuz ki Türkiye özellikle göçmen kuşların güzergahında olan ülkelerden bir tanesi. Kuşlar yalnız vektör değil konakçı olarak kullanılıyor” açıklamasında bulundu.

“Hastaların aşağı yukarı yüzde 50’ye yakını her hangi bir semptom göstermeden seyrediyor”

Batı Nil virüsü dolayısıyla yakalanan hastalıkta sabit klinik semptomların görülmediğini, genel viral hastalıklarda görülen etkilerin görülebildiğinin altını çizen Eroğlu, “Elimizdeki bilgilere ve vakalara göre insanlarda çok klinik semptomlar görülmüyor. Hastaların aşağı yukarı yüzde 50’ye yakını her hangi bir semptom göstermeden seyrediyor. Hastalığın belli bir aşısı ya da spesifik bir tedavisi yoktur. Genel viral hastalıklara karşı uygulanan genel tedaviler uygulanıyor. Ensefalit (beyin iltihabı) dediğimiz daha çok beyin sistemini etkileyen bir virüs bu. Ateş yükselmesi şeklinde seyredebiliyor. Kusma, ishal, özellikle kas ağrıları, baş ağrısı bu hastalığın genel olarak belirtileri” şeklinde konuştu.

“Bu konuda ülkemiz belli hassasiyetleri olan ve tedbirler üzerinde de yoğun mesai harcayan bir ülke”

Yunanistan’da ortaya çıkan hastalık ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili birimleri ile irtibatta olduklarının altını çizen Eroğlu, “Bu konu ile ilgili olarak, hastalık Yunanistan’da ilk çıktığı zaman, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü gibi Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğünün yetkilileri ile hatta bugün yine sabahtan bir görüşme yaptık. Bu konuda ülkemiz belli hassasiyetleri olan ve tedbirler üzerinde de yoğun mesai harcayan bir ülke. Dikkat edildiği takdirde, daha önceden de söylediğimiz gibi bütün viral hastalıklara karşı bireysel önlemler çok önemli. İnsandan insana bulaş söz konusu değil, sivrisinekler yolu ile bulaş söz konusu olduğu için; sivrisineklere karşı sinek kovucu gibi sivrisineklerin yaklaşmaması için önlemler alınması gerekiyor. Bakanlık da bu tür viral hastalıklar ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi” diye konuştu.