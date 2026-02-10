Türkiye’de de sigara kullanım oranlarının yüksek seyretmesi, sağlık otoritelerini endişelendiriyor. Yaklaşan Ramazan ayı ise birçok kişi için sigarayı bırakmak adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Sigara, Hastalıkların Başlıca Tetikleyicisi

Tıp çevreleri, sigaranın özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra kalp ve damar hastalıkları, KOAH, kronik bronşit ve solunum yolu rahatsızlıklarının da önemli nedenleri arasında yer alıyor. Pasif içicilik ise sigara kullanmayan bireylerde dahi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar ve hamileler için sigara dumanı büyük risk oluşturuyor.

Bırakmanın Faydası Hızla Görülüyor

Uzmanlara göre sigara bırakıldığı andan itibaren vücut toparlanma sürecine giriyor. İlk saatlerden itibaren kan basıncı ve oksijen seviyelerinde iyileşme başlarken, haftalar içinde dolaşım sistemi güçleniyor. Uzun vadede ise kalp krizi ve kanser risklerinde belirgin düşüş yaşanıyor. Bu nedenle bırakmak için “geç kalındığı” düşüncesinin doğru olmadığı ifade ediliyor.

Ramazan Ayı Bir Fırsat Sunuyor

Oruç süresince uzun saatler boyunca sigara içilmemesi, nikotin bağımlılığıyla mücadelede psikolojik bir eşik oluşturabiliyor. Uzmanlar, gün içinde sigaradan uzak kalabilen bireylerin bu süreci kalıcı bir bırakma planına dönüştürebileceğini belirtiyor. Ramazan’da oluşan irade disiplini, alışkanlık değişikliği için güçlü bir zemin hazırlıyor.

İftar Sonrası Peş Peşe Sigara Tehlikesi

Sağlık profesyonelleri, gün boyu içilmeyen sigaranın iftardan hemen sonra arka arkaya tüketilmesinin ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Ani nikotin ve karbonmonoksit artışı; tansiyon yükselmesi, çarpıntı ve damar daralmasına yol açabiliyor. Bu durum özellikle kalp ve tansiyon hastaları için tehlike oluşturuyor.

Küçük Adımlar Büyük Sonuçlar Doğurabilir

Uzman önerileri arasında iftarı su ve hafif yiyeceklerle açmak, nikotin isteği geldiğinde yürüyüş yapmak, şekersiz sakız çiğnemek ve destek hatlarından yardım almak yer alıyor. Sağlık kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetleri de bırakma sürecinde önemli rol oynuyor.

Ramazan ayı, yalnızca beslenme düzeninin değil, zararlı alışkanlıkların da gözden geçirildiği bir dönem olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu sürecin sigarayla vedalaşmak için güçlü bir motivasyon kaynağı olabileceğini vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam için atılacak küçük bir adımın bile uzun vadede büyük kazanımlar sağlayabileceği ifade ediliyor.