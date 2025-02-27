Aile Hekimliği ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen Sağlık Muhabirliği Eğitim Programı'nda konuşan Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinin en önemli sağlık hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Mevzuat anlamında aile hekimliklerine kendi nüfuslarına ait sağlık sorumluluğunu taşıma zorunluluğu getirdik. Eğer kendi nüfusu bir önceki döneme göre daha az hastalanırsa ve daha az ilaç ihtiyacı duyarsa, ilave teşvik ödemesi yapıyoruz. Bu sayede şu ana kadar 1,5 milyon insanın kronik hastalığı aile hekimleri sayesinde tespit edildi" dedi.

Randevu Bekleme Oranları Yüzde 60 Azaldı

Sağlıklı Hayat Merkezlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Şu anda Türkiye genelinde 300'e yakın Sağlıklı Hayat Merkezi bulunuyor. Diyetisyenden fizyoterapiste, diş hekiminden sosyoloğa kadar geniş bir uzman kadrosu ile tamamen ücretsiz hizmet sunuluyor. Kanser taramaları da bu merkezlerde yapılıyor ve bunlar hastanelerle entegre çalışıyor. Bu sistem sayesinde hastanelerde randevu bekleme oranlarını yüzde 60 oranında azalttık" ifadelerini kullandı.

Özel Hastaneler ve Sağlık Meslek Mensuplarına Yönelik Yeni Mevzuat

Özel hastanelere yönelik mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını belirten Bakan, "Ayaktan teşhis ve tedavi mevzuatını revize ediyoruz. Fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog gibi sağlık profesyonellerinin özel sektörde nasıl çalışacakları konusunda yeni mevzuat çalışmalara başladık. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde ödeme sistemlerine ilişkin yeni bir model üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışıyoruz" dedi.

Medikal Estetikte Yeni Düzenleme

Medikal estetik uygulamalarına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Memişoğlu, "Estetikle ilgili yeni bir sertifikasyon sistemi oluşturuyoruz. Bazı branşlar dışında, sertifikalı bazi hekim grupları bu uygulamaları yapamayacak. Botoks gibi basit uygulamalar sertifikasyonla yapılabilecek. Ancak uzmanlık gerektiren ileri estetik uygulamaları yalnızca yetkili uzmanlar tarafından yapılacak. Bu sayede merdiven altı uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile Hekimleri ve İş Bırakma Eylemi

Aile Hekimliği Performans ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin bazı aile hekimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yaptığının hatırlatılması üzerine Bakan Memişoğlu, "Son iş bırakma eylemine aile hekimlerimizin yüzde 80'i katılmadı. Hekimlik mesleğini etik değerleriyle yürüten tüm doktorlarımıza saygı duyuyoruz" dedi.

Sahte Alkol Zehirlenmelerine Yönelik Açıklamalar

Bakan Memişoğlu, sahte alkol zehirlenmeleri ile ilgili soruları da yanıtladı. Eczanelerde ilaç üretiminde belirli miktarda kullanılan etil alkolün denetimi konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan, "Sadece eczanelerde değil, ilaç depolarında ve üretim merkezlerinde de belli denetimler uygulanıyor. Ancak sahte alkol üreterek insan hayatını riske atanların insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehlikeye atacak bir gelirin kime ne faydası olabilir?" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun bu sert çıkışı, kamuoyunda yankı uyandırırken, sahte alkol ile mücadelede daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.