Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar ve Risk Uyarısı

Marmara’nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine dikkat çekildi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde risk sürüyor.

Sıcaklıklar Ne Durumda?

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İl İl Hava Durumu (Günün En Yüksek Sıcaklıkları)

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak (12°C)

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak (10°C)

İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak (16°C)

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak (18°C)

Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak uyarısı (15°C)

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağışlı (11°C)

Trabzon: Çok bulutlu (12°C)

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı (8°C)

Diyarbakır: Çok bulutlu (16°C)

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.