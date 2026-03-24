Zam oranları
Benzin: +1 TL
Motorin: +6,58 TL
Bu artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı ve şehir bazlı güncel fiyatlar da netleşti.
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 63,01 TL
Motorin: 77,68 TL
LPG: 30,49 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 62,87 TL
Motorin: 77,54 TL
LPG: 29,89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,99 TL
Motorin: 78,82 TL
LPG: 30,37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,26 TL
Motorin: 79,09 TL
LPG: 30,29 TL
Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik ve kur etkisi sürdükçe, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Özellikle motorine gelen yüksek oranlı zam, taşımacılık ve lojistik maliyetleri üzerinden genel fiyatlara da yansıyabilir.