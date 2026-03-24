Zam oranları

Benzin: +1 TL

Motorin: +6,58 TL

Bu artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı ve şehir bazlı güncel fiyatlar da netleşti.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 63,01 TL

Motorin: 77,68 TL

LPG: 30,49 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 77,54 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,99 TL

Motorin: 78,82 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,26 TL

Motorin: 79,09 TL

LPG: 30,29 TL

Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik ve kur etkisi sürdükçe, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Özellikle motorine gelen yüksek oranlı zam, taşımacılık ve lojistik maliyetleri üzerinden genel fiyatlara da yansıyabilir.