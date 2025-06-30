Yazılı bir açıklama yayımlayan Saran, kulüpte son dönemde yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirterek, bu süreçte düşüncelerini artık kamuoyuyla paylaşma gereği duyduklarını ifade etti. Fenerbahçe'nin yalnızca basketboldaki Avrupa başarılarıyla değil, tüm branşlarıyla dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Saran, futbol takımının da bu büyüklüğe yakışır bir şekilde sürekli zirvede olması gerektiğinin altını çizdi.

Son dönemde camiada artan memnuniyetsizlik üzerine başlatılan olağanüstü kongre talebine ilişkin de konuşan Saran, bu girişimi demokratik bir hak olarak gördüklerini, ancak seçilmiş yönetimlerin imza kampanyalarıyla görevden el çektirilmesini doğru bulmadıklarını belirtti. Fenerbahçe’nin bu tür kriz anlarında dahi sağduyulu davranan bir camia olduğunu vurgulayan Saran, bu nedenle imza kampanyasına katılmadıklarını ve destek vermediklerini söyledi.

Sadettin Saran, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, bizler yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeden bu büyük sorumluluğa talibiz. Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara ulaştırmak, sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir zorunluluktur. Bu uğurda arkadaşlarımızla birlikte yola çıkıyoruz. Tüm Fenerbahçeliler emin olsun ki, bu kararımızda kararlıyız.”

Sadettin Saran’ın bu açıklaması, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırırken, başkanlık yarışına dair dengeleri de önemli ölçüde etkileyebilir. Kulüpteki gelecek vizyonunun nasıl şekilleneceği, Eylül ayında yapılması planlanan kongrede netlik kazanacak.