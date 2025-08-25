İmza sürecinin tamamlanmasının ardından konuşan Saran, Fenerbahçe’nin geleceği için sorumluluk aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçemizin geleceği için ‘Söz Fenerbahçe’ diyerek yola çıktık. Camiamızın birliğe, değişime ve istikrarlı başarılara ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Kongre üyelerimizin desteğiyle imza sürecimizi tamamladık. Gösterilen güven bizler için büyük bir motivasyon. Taraftarımıza sözümüz var; ilk günden beri söylüyoruz, ne sabır ne süre, söz Fenerbahçe.”

Saran’ın seçim kampanyasında öne çıkan “Söz Fenerbahçe” yaklaşımı; şeffaf, adil ve başarı odaklı bir yönetim anlayışını ön plana çıkarıyor. Adaylık süreci boyunca kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelmeye devam edeceğini ifade eden Saran, kulübü sportif ve idari anlamda zirveye taşıyacak projeler üzerinde ekibiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.