Büyük evlerin uçsuz bucaksız alanları, küçük evlerin ise kuytu köşelerini temizlemek sorun olmaktan çıkıyor. MOVA, 3B haritalama teknolojisiyle donattığı elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra ile yalnızca yerleri değil, zihinlerdeki kaygıları da temizliyor.

Güncel 3B haritalama teknolojisiyle donatılan MOVA E30 Ultra, kullanıcıların günlük rutinlerini iyileştirmek ve zahmeti en aza indirmek için temizlikte çıtayı zirveye taşıyor. Temizlikten önce en iyi temizlik rotasını planlamak için tüm alanı hassasiyetle tarıyor. Geleneksel 2B haritalamanın aksine, gelişmiş sistemiyle engelleri kolaylıkla algılıyor. Karmaşık iç mekanlarda bile temizliği verimli bir şekilde yürütürken, görevlerini yerine getiriyor. Bununla da kalmıyor mobilya ayaklarının etrafında ve köşelerde dikkatlice manevra yapıyor. Böylece yapılandırılmış ve sistematik bir temizlik düzeni için evin mimarisine hızla uyumlanıyor.

Evinizi kilometrelerce öteden temizleyebilirsiniz

Hem performansa hem de hijyene öncelik verenlerin adresi olan MOVA E30 Ultra, markanın kullanıcı dostu mobil uygulamasıyla da uzaktan yönetilebiliyor. Yoğun kir birikimi olan alanlarda daha kapsamlı bir temizlik yapılabilmesi için de modunu değiştirebiliyor.

Özelleştirilmiş temizlik bölgesi ayarları, planlı temizlik ve gerçek zamanlı durum izleme gibi özelliklerle de kullanıcılara ayrıcalık sunuyor. 7000 Pa’lık emiş gücüyle ince toz parçacıklarından daha büyük döküntülere kadar tüm kirleri etkili bir şekilde yakalıyor. Evcil hayvan tüylerini bile zahmetsizce temizleyerek kusursuz bir iç mekan yaratıyor.

MOVA E30 Ultra, yerleşmiş tozları bile söküp alıyor

MOVA E30 Ultra, paspas kaldırma işleviyle de gizli tozları yerinden söküp alıyor. Böylece yüzeylerde toz veya kir bırakmadan zeminlerin lekesiz kalmasına olanak tanıyor. Yalnızca temizlik sürecinde değil, sonrasında da kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

- Temizlikten sonra paspasını otomatik olarak yıkıyor ve kurutuyor.

- Bakteri ve küf oluşumunu önleyerek paspasın her zaman taze ve kullanıma hazır kalmasını sağlıyor.

- Dahili kurutma işlevi, kalan nemi hızla gidererek daha hijyenik bir temizlik deneyimi sunuyor.

Hem performansa hem de hijyene öncelik verenlerin adresi: MOVA E30 Ultra

MOVA E30 Ultra da kullanıcılarına güçlü emiş gücü, gelişmiş 3B haritalama ve otomatik paspas temizleme ve kurutma işlevleriyle kusursuz bir temizlik deneyimi yaratıyor. Halı koruyucu, paspas kaldırma ve hassas kenar temizleme gibi ek özelliklerle evlerin lekesiz ve temiz kalmasını sağlıyor. Bu model, robot süpürgelerinde hem performansa hem de hijyene öncelik veren kullanıcılar için ideal bir seçim oluyor.

MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/