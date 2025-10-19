Maçtan dakikalar
2. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahası içinde Atilla Mocsi'ye çarpan topu önünde bulan Agusto'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
11. dakiakada sol kanattan Olaigbe'nin ortasında ceza sahası içinde Agusto'nun şutunda top direkten oyun alanına geri
döndü.
20. dakikada Oulai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde Onuachu kafayla topu ağlara yolladı. 0-2
27. dakikada Savic'in geri pasında topu kapan Rak-Sakyi'nin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-1
56. dakikada sol kanattan Laçi’nin ortasında ceza sahası içinde Jurecka’nın vuruşunda top kaleci Onana’da kaldı.
58. dakikada Casper Hojer’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Jurecka’nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
64. dakikada sağ kanattan Taha Şahin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Zeqiri’nin kafa vuruşunda top auta gitti
Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
Çaykur Rizespor: Yahıa Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi (Mihaila dk. 81), Buljubasic (Taylan Antalyalı dk. 62), Emrecan Bulut (Antonio Augusto dk. 67), Jurecka (Ali Sowe dk. 67)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ali Sowe, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 75), Okay Yokuşlu (Bouchouari dk. 62), Folcarelli, Olaigbe (Muçi dk. 75), Oulai (Zubkov dk. 62), Augusto (Rayyan Baniya dk. 85), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkani, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Serdar Saatçı
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Rak-Sakyi (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Agusto (dk. 2), Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Jurecka (Çaykur Rizespor)