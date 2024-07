Rizeli 25 yaşındaki Esra Mollaömeroğlu, 1 buçuk yıl denizcilik mesleğini sürdürdüğü esnada yaşadığı üzücü olayın ardından işine ara verdi. Rize'ye tekrar dönen Mollaömeroğlu, bu sefer yeni bir iş arayışına geçti. Motor kullanmayı çok seven Mollaömeroğlu, Rize sokaklarında moto kuryelik yapanları görünce kendisini, ‘ben bu işi yapabilirim' diyerek motive etmeye başladı. İlk başta çekinmesine rağmen iş başvuruları yapmaya başladı. iş başvurusundan da olumlu sonuç alınca sokak sokak paket dağıtmaya başladı. Rizeli vatandaşların da alışık olmadı kadın moto kurye hem dikkat çekiyor hem de takdir topluyor. Rize'nin ilk kadın kuryelerinden olma gururunu da yaşayan Esra Mollaömeroğlu, diğer motorcu kadınlara da çekinilecek bir durumun olmadığını ifade etti.



“Ben düşünüyorum ki Rize'de daha fazla kadın kurye olacak”

İleride daha fazla kadın kuryeyi Rize sokaklarında görebileceklerini belirten Esra Mollaömeroğlu, “Motor sürmeyi çok seviyordum. Bu işi profesyonel nasıl yapabilirim diye araştırıyordum. Daha sonra paket servisi yapan insanları görmeye başladım. Başka bir arkadaşımdan ilham aldım. Kendimi bu işi yapabilirim diyerek motive ettim. Daha sonrasında iş başvurusu yaptım. İşe başladım ve iş arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Birçok adresi güzel bir şekilde tarif ediyorlar zorlanmıyorum ama bazı adreslerde zorluk yaşıyorum. Herkes şaşırıyor. Takdir ediyorlar. Amcaların çok hoşuna gidiyor. Benle sohbet ediyorlar. Benim gibi kadınlar da imreniyorlar. Ben düşünüyorum ki Rize'de daha fazla kadın kurye olacak. Kimse çekinmeden sorabilir. Bence kadınların yapması daha iyi. Daha temiz ve titiz çalışıyoruz. Trafikte sıkıntılar yaşıyorum. Erkekler biraz daha trafiğe hakimiyet kurmuşlar. Motor kullanma kabiliyetim iyi olduğu için bunun üstesinden gelebiliyorum. Akrabalarım bana bu iş olmaz, kadından kurye mi olur, erkeklerin yapması gereken bir iş bu falan dediler. Benim işimde her zaman farklı işleri yapmak. Bundan önce de öyle oldu. Bundan sonrada öyle olacak. Bana bu iş terapi gibi geliyor. Motor sürerken bir yere giderken kafamın içerisinde müzik çalıyor. Motor sürmek bana keyif verdiği için bu iş bana kolay geliyor. Şu an işimden memnunum” ifadelerini kullandı.

“Kimse çekinmesin”

İlk işe başlarken kendisinin de çekindiğini ifade eden Mollaömeroğlu, “Kimse çekinmesin. Ben de çok çekinerek başladım. Yapabilir miyim, insanlar nasıl karşılar beni, zorlanır mıyım diye düşündüm. Çünkü zor bir meslek. Sürekli hareket halindeyiz. Asla zor değilmiş. Kadınların bence başaramayacağı bir şey yok. Bundan sonra ki hedefim, aslında pek yok. Şuan kendi işimi yapıp burada ilerlemek. Daha hızlı bir şekilde paketleri teslim etmek. Tabi ki aksaklıklar yaşıyorum. Müşteriler şimdiden kusura bakmasın. Kimi zaman adres sıkıntısı yaşıyorum. En hızlı bir şekilde getirmeye çalışacağım. Aslında daha önce gemi kullandım. Asıl mesleğim normalde denizcilik. 1 buçuk yıl gemide vakit geçirdim. Arkadaşımın vefatından sonra ara verdim. Şu an yapacağım en iyi meslek bu. Sadece uçak kullanmadığım kaldı. O da olmaz diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kadın kuryelerin artmasını istiyoruz”

Rize'de kadın kurye sayısının daha çok artmasını istediklerini söyleyen Furkan Ocak, “Çok keyifli. Esra hanım çok eğlenceli birisi. Biz ondan memnunuz. İlk kez çalışmasına rağmen paket servisini güzel yapıyor. Başka kadın kuryeleri de bekliyoruz. Gerçekten bu bizim için ilk. Gerisinin gelmesi lazım. Kadın kuryelerin artmasını istiyoruz. Her türlü desteği de sağlıyoruz. Kadın girişimcilerin olması bizim için daha iyi” dedi.