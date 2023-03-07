Rize’deki Artvinliler düşman işgalinden kurtuluşlarının 102. yıl dönümünü kutladı

Rize’deki Artvinliler şehirlerinin kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen dayanışma toplantısında buluştu.

Rize’de yaşayan Artvinliler, Karadeniz Artvinliler Dernekler Birliği’nin düzenlediği etkinlikte buluştu. 7 Mart Artvin’in kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıya Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, MHP İl Başkanı İhsan Alkan’ın yanı sıra Rize’de yaşayan Artvinliler katıldı.

Toplantıda konuşan Karadeniz Artvinliler Dernekler Birliği Başkanı Hamza Teke “Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Rize’de yaşayan Artvinliler olarak bir araya geldik. Bizler Rize’de kendi memleketimiz gibi yaşıyoruz. Bürokrasisi olsun, esnafı olsun, halkı olsun, Rizelilerle Artvinliler olarak bir, tek olduk. Geçmişten bugüne kadar tüm samimiyetimizle birlikte yaşamaktan mutlu duyuyoruz. Bu nedenle de görüldüğü gibi Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de bizi yalnız bırakmayarak bu şeref dolu günümüzün yıl dönümünde bizleri mutlu etti. Katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.