Rize’de 14 Afgan göçmen yakalandı

Rize’nin İkizdere ilçesinde iki araçta, Türkiye’ye kaçak giren 14 Afgan göçmen yakalandı.

Rize Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde İkizdere ilçesinde kontrol edilen iki araçta Türkiye’ye kaçak giren 14 Afgan göçmen yakalandı. Konu ile ilgili olarak Rize İl Emniyet Müdürlüğünce Afgan göçmenlerin ülkeye girmesini sağlayan 3 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 14 Afgan göçmen ise Iğdır Geri Gönderme Merkezine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.