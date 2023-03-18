Çanakkale şehitleri Rize’de törenle anıldı

Rize’de düzenlenen törenle birlikte 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı.

Düzenlenen anma töreni Rize Valiliği önünde Atatürk heykeline çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören devam etti. Rize Valilik önünde düzenlenen törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.