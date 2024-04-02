Ayrıca şirkette Satış ve Servis Bölge Müdürü olarak görev yapan Cihan Kayan, Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü olarak çalışmalarına devam edecek.

Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak üzere stratejik gelişimleri hayata geçiren Renault Trucks Türkiye’de iki önemli atama gerçekleştirildi.

2022’den bu yana Renault Trucks Bayi Ağı Ticari Direktörü görevini üstlenen Özgür Fırat, şirketin stratejik yapılanması ile tüm segmentlerde satıştan sorumlu Ticari Direktör olarak yeni görevine başlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Özgür Fırat, 2011 yılından bu yana Renault Trucks bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Özgür Fırat, Ticari Direktör olarak Perakende Yeni Kamyon Satış Operasyonları ile Filo Müşteri Stratejisi ve Satış Yönetiminden sorumlu olacak.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Cihan Kayan ise 2006 yılında başlayan kariyerine ticari araçlar sektöründe devam etti. 2013 yılında Volvo Group bünyesinde görev almaya başlayan Cihan Kayan, 2022’de Satış ve Servis Bölge Müdürü olarak Renault Trucks ailesine katıldı. Kayan, Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü olarak atanması ile lojistik, inşaat filo müşterilerine sunulan satış hizmetleri ve üstyapı üreticileri ile sürdürülen iş birlikteliklerinden sorumlu olacak.