Türkiye’de satış ve satış sonrası hizmet ağını kesintisiz geliştiren Renault Trucks, Silahtaroğlu Grup çatısı altındaki Silahtaroğlu Motorlu Araçlar ile Gaziantep’teki varlığını arttırıyor. Bayinin açılışı kapsamında Renault Trucks’ın yeni TCKD modellerini Türkiye turuna çıkartan Renault Trucks Fest de açılışa renk kattı.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Renault Trucks olarak Gaziantep’te hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep ve bölgesi stratejik bir noktada, farklı bir dinamiğe sahip. Bu nedenle Silahtaroğlu Grup gibi gerek bölgede gerekse iş dünyasında deneyimli bir grup şirketi ile burada bulunmak, bizim için büyük önem taşıyor. Silahtaroğlu Grup’un enerjiden inşaata kadar pek çok alanda sahip olduğu deneyim ve birikimini, Renault Trucks ailesiyle birlikte ticari araçlar sektörüne en iyi şekilde taşıyacaklarına inancımız tam” diye belirtti.

Sebastien Delepine, şu şekilde ekledi; “Renault Trucks’ın yeni TCKD modelleri için çıktığımız Türkiye turu ile Silahtaroğlu Motorlu Araçlar’ın açılışının eş zamanlı olması sayesinde yeni modellerimizi de bölgenin taşımacılık uzmanları ile buluşturduk ve gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz.”

Ticari temelleri 1917’lere dayanan ve 1993 yılında grup şirketinin kurulması ile birlikte her alanda güçlenen Silahtaroğlu, başta alyapı ve üsyapı inşaat projeleri ile enerji sektörü olmak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Renault Trucks ile ağır ticari araçlar sektörüne yatırım yapan Silahtaroğlu, 3.500 m2 açık olmak üzere toplam 7.000 m2 alana sahip tesislerinde satış ve satış sonrası hizmetleri sunacak.

30 yılı aşkın süredir Gaziantep’te hizmet ve istihdam sağlayan Silahtaroğlu Grup’un gücünü arkasına alan Silahtaroğlu Motorlu Araçlar’ın Renault Trucks hizmet noktası, önemli bir konumda yer alıyor. Gaziantep-Mersin otoyolunun üzerinde Serbest Bölge’nin karşısında konumlanan bayi, ihracat yapan firmalara erişimde ve hizmette kolaylık sağlıyor. Kamyon ve çekici müşterilerine hizmet verecek şekilde tasarlanan bu yeni tesiste, her biri 14 m uzunluğundaki kanallara sahip mekanik atölye ile aynı anda 20 çekiciye hizmet verebilecek. Renault Trucks marka çekici ve kamyon sahiplerinin, en hızlı ve en kaliteli yetkili servis hizmetini de alabilmelerini sağlamak için tasarlanan tesiste global standartlar uygulanacak.

Silahtaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Silahtaroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmasında; “Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi diyebiliriz. Bölgemizde halı, hububat ve tekstil başta olmak üzere yaklaşık 160 alanda üretim yapılıyor. Üretilenler ise birçok ülkeye ihraç ediliyor. Öte yandan Gaziantep, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumunda. Ortadoğu, AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye ilimizden ihracat gerçekleştiriliyor. Maalesef yaşadığımız deprem felaketinin yıkımıyla zorlu bir dönem geçirmiş olsak da Gaziantep, 2023 yılını 10 milyar 71 milyon 31 bin dolarlık ihracat ile tamamladı. Tabi ki bu kısım lojistik alanındaki potansiyeli işaret ediyor. Renault Trucks’ın tüm araç gamını düşündüğümüzde yurt içi taşımacılık, inşaat, belediye hizmetleri gibi pek çok alandaki potansiyel göz önünde bulundurularak büyük resim görülebilir. Renault Trucks’ın uzun yol operasyonları için sunulan T serisi, alanında çok tercih edilen, performansı yüksek bir araç. Ancak inşaat gamı olan C ve K serilerinin de bölgemizde yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz. Yeni araçlarımızı açılışımızda sergilediğimizde bu sinyalleri aldık. Renault Trucks, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye de güçlü konuma sahip bir ağır ticari araçlar üreticisi. İş birliğimiz sayesinde de Renault Trucks’ın Gaziantep ve bölgesinde varlığının artacağına inanıyoruz” şeklinde belirtti.