Halihazırda 25 adet Renault Trucks E-Tech kamyonu kullanan şirket, 25 araç alımı daha yapıyor. Bu son teslimatla birlikte, Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne fabrikasında üretilen 2000. elektrikli kamyon, Bidfood Netherlands’a teslim edilmiş oluyor.

Blainville-sur-Orne Fabrikası: elektromobilitenin merkezinde

Blainville-sur-Orne'da bulunan Renault Trucks üretim tesisi, Avrupa’da seri elektrikli kamyon üretimi yapan ilk fabrika olarak sürdürülebilir mobilitenin endüstriyelleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Tesis, Mart 2020'den bu yana şehir içi ve çevre bölgelerde kullanım için tasarlanan, elektrikli Renault Trucks E-Tech D ve D Wide orta hizmet tipi kamyon modellerini üretiyor.

Bu fabrikada üretilen 2.000'inci elektrikli kamyonun Bidfood Netherlands'a teslim edilmesi ise lojistik profesyonellerinin karbonsuz mobilite çözümlerine artan talebini gösteriyor.

Ölçümlenebilir Sonuçlarla Sürdürülebilir Bir Taahhüt

Bidfood Netherlands, 2021'den bu yana operasyonlarında 25 adet Renault Trucks E-Tech kamyonu kullanıyor. Bu elektrikli araçlar, şimdiye kadar 230 ton CO 2 emisyonunu önleyerek lojistiğin dekarbonizasyon için kilit öneme sahip bir alan olduğunu gösteriyor.

Bidfood Netherlands Genel Müdürü Dick Slootweg, bu dönüşümü çevresel zorluklara somut bir çözüm olarak tanımlıyor; "Bu sonuçlar, elektromobilitenin uzak bir hedef değil, operasyonel ve etkili bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Böylece müşterilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki artan beklentilerini karşılarken çevresel ayak izimizi de azaltıyoruz."

Renault Trucks ve Bidfood Netherlands, iş birliklerinin başlangıcından itibaren şirketin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz iletişim ve özel çözümlere dayalı güçlü bir ortaklık kurdu. Renault Trucks Hollanda Genel Müdürü Jérôme Berthelet; "Üç yıldır, Bidfood ile filolarına elektrikli araçları entegre etmek ve lojistik operasyonlarının zorluklarını çözmek için yakın bir şekilde çalıştık. Bu güçlü iş birliği, onların koşulları ve dekarbonizasyon hedefleriyle uyumlu özelleştirilmiş çözümler geliştirmemizi sağladı" şeklinde açıklıyor.

2025 yılı ilk çeyreğinin sonuna kadar 25 adet yeni Renault Trucks E-Tech, Bidfood Netherlands filosuna katılacak.