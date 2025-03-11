4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında yürütülecek soruşturma, ilgili firmaların piyasa rekabetini engelleyici ya da kısıtlayıcı uygulamalara başvurup başvurmadığını belirlemeye yönelik olacak. Kurul, bu şirketlerin sektörde haksız avantaj sağlayıp sağlamadığına dair kapsam lı bir değerlendirme yapacak.

Teknosa, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, soruşturma kararının kendilerine bildirildiğini duyurdu. Şirket açıklamasında, "Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturma, sektördeki rekabet ortamının korunması ve tüketici menfaatlerinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin piyasa dengelerini bozacak herhangi bir anti-rekabet uygulamasına başvurup başvurmadığı yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında firmalardan bilgi ve belge talep ederek piyasa dinamiklerini detaylı bir şekilde analiz edecek.

Bu soruşturma, Rekabet Kurulu'nun piyasa rekabetini koruma konusundaki hassasiyetini gösterirken, sonuçların ilgili şirketlerin faaliyetleri ve sektör dengesine etkileri merakla bekleniyor.