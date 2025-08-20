Açıklama, Başkan Donald Trump’ın Alaska’da Putin ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Trump’ın diplomatik girişimlerine ilişkin detayları da paylaştı.

"Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır"

Leavitt, "Başkan Trump, dün Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, barış sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeyi, yani Zelenskiy ile yüz yüze görüşmeyi kabul etti. Gerekirse, bu görüşmeyi Trump’ın da katılacağı üçlü bir toplantı takip edebilir" dedi.

Barış görüşmelerinin hız kazanması için ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Eliot Witkoff’un hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirten Leavitt, "Trump yönetimi, bu tarihi fırsatı değerlendirmeye kararlı" diye konuştu.

"Barışın Başkanı Trump"

Leavitt, ABD Başkanı Trump’ın diplomasiye verdiği önemi vurgulayarak, "Başkan Trump, savaşın durması için bir umut ışığı doğurdu. Çünkü o, barışın başkanıdır. Onun liderliğinde ABD, özgür dünyanın tartışmasız liderliği statüsünü yeniden kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Trump’ın geçtiğimiz hafta Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray’da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle ikinci bir toplantı düzenlendiğini hatırlatan Leavitt, bu görüşmelerin barış sürecine ivme kazandırdığını belirtti.

"ABD Askeri Sahaya İnmeyecek"

Ukrayna’ya olası güvenlik garantileri konusunda gelen sorulara da yanıt veren Leavitt, "ABD askerleri Ukrayna’da sahaya inmeyecek. Ancak güvenlik garantileri, kalıcı barış açısından son derece önemli. Başkan, Avrupa’daki müttefiklerimizle koordinasyon sağlanması ve bu konuda alternatif çözümler üretilmesi talimatını verdi" dedi.

"İyi Bir Anlaşma İçin Herkes Biraz Mutsuz Olmalı"

Putin ile olası bir anlaşmanın neden mümkün olduğuna inandığı sorulan Trump’ın, diplomasiye açık kapı bıraktığını ve her iki tarafla da düzenli temas kurduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump, her iki tarafın da taleplerini ve hangi fedakârlıkları göze almaları gerektiğini artık çok daha iyi anlıyor. Kendisi hep der ki: 'İyi bir anlaşma için herkesin masadan biraz mutsuz kalkması gerekir'" ifadelerini kullandı.

"Putin ve Zelenskiy Görüşmeye Açık"

Putin ve Zelenskiy arasındaki doğrudan görüşmeye ilişkin gelen sorulara ise Leavitt net yanıt verdi: "Başkan her iki liderle de bu konuyu görüştü. Her ikisi de bir araya gelmeye açık olduklarını ifade etti. Bu nedenle ulusal güvenlik ekibimiz, bu görüşmenin gerçekleşmesi için teknik ve diplomatik süreci yürütüyor."

Ancak Kremlin’in, Putin’in Zelenskiy ile bire bir görüşmeye henüz resmen onay vermediğine dair yaptığı açıklama hatırlatıldığında Leavitt, "ABD hükümeti, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi için çaba göstermeye devam ediyor" diyerek diplomatik sürecin sürdüğünü kaydetti.