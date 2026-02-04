Başkent Mogadişu’daki Savunma Bakanlığı karargâhında düzenlenen göreve başlama töreninde konuşan Bakan Fiqi, söz konusu adımın Somali’nin hava gücünü güçlendirmeyi ve terörle mücadele operasyonlarına stratejik katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Fiqi, “F-16’lar, Somali ordusunun operasyonel kapasitesine önemli bir katkı sunacak. Türkiye ile yürütülen bu ortaklık, sınırlarımızın korunması ve ülke genelinde güvenliğin sağlanması kabiliyetimizi artıracak” ifadelerini kullandı.

Eş-Şebab operasyonları sürerken geldi

Türkiye’nin F-16 konuşlandırması, Somali ordusunun ülkenin güney ve orta kesimlerinde terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Eş-Şebab, bu bölgelerde sık sık askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.

Somali hükümet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 3 Türk F-16 savaş uçağı 28 Ocak’ta Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Konuşlandırılan toplam F-16 sayısına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Türk F-16 savaş uçaklarının Mogadişu semalarında uçuş yaptığı görüldü.