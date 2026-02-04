Yeni düzenleme kapsamında, kadın adaylar için motosiklet sürücü belgesi eğitim ve sınav süreci başlatılacak. Eğitimler ve uygulamalı sınavlar, İran Emniyet Teşkilatı tarafından organize edilecek ve trafik polisinin denetimi altında yürütülecek.

Kadın görevliler öncelikli olacak

Kararda, eğitim ve sınavların mümkün olan durumlarda kadın eğitmenler ve kadın sınav görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi esas alındı. Yeterli sayıda kadın görevlinin bulunmaması halinde ise, dini kurallara uyulması ve trafik polisinin doğrudan gözetimi şartıyla erkek görevlilerin de sürece dahil olabileceği belirtildi.

Fiili yasak sona erdi

İran’da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmemesi uzun yıllar boyunca hukuki ve toplumsal tartışmalara neden olmuştu. Açık bir yasal yasak bulunmamasına rağmen, uygulamada kadınlara ehliyet verilmemesi fiili bir engel oluşturuyordu. 2010 yılında Trafik İhlalleri Kanunu’na eklenen ve motosiklet ehliyetinin erkeklere verileceğini belirten not ise bu uygulamayı resmiyete dökmüş, kadınların ehliyet almasının önünü tamamen kapatmıştı.

Söz konusu durumun, geçmişte bazı din adamları tarafından dile getirilen dini çekincelerle de desteklendiği ifade ediliyordu. Ancak hükümet, bu sorunun çözümüne yönelik ilk somut adımı geçen yıl attı. Cumhurbaşkanlığı Meclis Danışmanı Kazım Dilhoş, 28 Ağustos 2025’te Trafik İhlalleri Kanunu’nun 20’nci maddesinde değişiklik öngören yasa teklifinin parlamentoya sunulduğunu açıklamıştı.

Hayata geçirilen yeni düzenleme, İran’da kadınların toplumsal yaşamda ve ulaşım alanında daha fazla yer almasının önünü açacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.