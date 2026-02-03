Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonuna konuşan Şemhani, İran’ın askeri, siyasi ve nükleer politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Röportaja askeri üniformayla katılan Şemhani, bunun siyasi değil “pratik bir mesaj” olduğunu ifade ederek, “Biz hazırız” dedi.

İran’ın fiilen savaş koşulları altında yaşadığını savunan Şemhani, askeri açıdan her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini, ancak siyasi olarak hâlâ zaman bulunduğunu vurguladı. Diplomasi ve diyaloğun önemine dikkat çeken Şemhani, müzakere kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Avrupa sürecin dışında kaldı”

ABD ile müzakere ihtimaline de değinen Şemhani, İran’ın doğrudan ve somut görüşmelere açık olduğunu yineledi. Avrupa’nın nükleer müzakere sürecinde etkisiz kaldığını savunan Şemhani, 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupalı ülkelerin herhangi bir sonuç alıcı adım atamadığını dile getirdi. Şemhani, nükleer konuda bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılacağı yönündeki iddiaları reddeden Şemhani, nükleer programlarının tamamen barışçıl olduğunu belirtti. Yüzde 60 oranındaki zenginleştirmenin askeri amaç taşıdığı iddialarını kabul etmeyen Şemhani, “Bu seviye yüzde 20’ye düşürülebilir ancak bunun bir bedeli olmalı” dedi.

“Stokların durumu net değil”

Şemhani, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının enkaz altında kaldığını belirterek, mevcut miktarın tam olarak bilinmediğini söyledi. Bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

“ABD saldırırsa İsrail’i de vururuz”

Olası bir askeri saldırıya da değinen Şemhani, ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir saldırısına karşılık olarak İsrail’in de hedef alınacağını ifade etti. Şemhani, “ABD ve İsrail’i ayrı görmüyoruz. Eğer ABD İran’a saldırırsa, kesinlikle İsrail’i vururuz” dedi.