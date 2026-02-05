Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, mektubunda depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla andı. Felaketin Türkiye için ağır bir insani sınav olduğunu vurgulayan Aliyev, binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda şehir ve yerleşim yerinin yıkıma uğradığını hatırlattı. Bu süreçte Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin gerçek anlamda tezahür ettiğini ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan’ın depremin ilk anlarından itibaren Türkiye’nin yanında yer aldığını belirterek, “Devletimizin ve halkımızın birlik ve dayanışma ruhuyla verdiği destek, kardeşlik borcumuzun bir gereğidir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’nin depremin etkilerini gidermede önemli mesafe katettiğini vurgulayan Aliyev, yeniden imar ve ihya faaliyetlerinin uzun vadeli kalkınma vizyonunun somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Mektupta, Azerbaycan’ın Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarına katkı sunduğunu ve Azerbaycan Mahallesi’nin kurulmasında aktif rol aldığını hatırlatan Aliyev, bu desteğin iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin açık bir yansıması olduğunu ifade etti.

Aliyev, “Bir millet, iki devlet” anlayışıyla şekillenen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelecekte de halkların refahına, bölgesel istikrara ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına bir kez daha başsağlığı diledi.