Son dönemde yaptığı tahminlerle gündeme gelen Üşümezsoy, Adalar Fay Hattı’nın artık aktif olmadığını vurgulayarak, asıl riskin Silivri açıklarında olduğunu söyledi.

Habertürk’te katıldığı canlı yayında konuşan Üşümezsoy, “Kuzey Anadolu Fayı Adalar fayında, İstanbul’un yanı başında, büyük deprem olacak’ deniyor. Ama 17 Ağustos’ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca uzanıyor. Adalar Fayı artık kırılmayacak” ifadelerini kullandı.

“6,5’in Altında Deprem Bekleniyor”

Marmara Denizi’ndeki depremin büyüklüğünün sanıldığı kadar yüksek olmayacağını savunan Üşümezsoy, özellikle Silivri çukuruna dikkat çekti:

“Ben 20 yıldır söylüyorum. Sadece Silivri açıklarındaki bu 35 kilometrelik fay kırılabilir. Derinliği 10 kilometre. Buradan 6,5’in altında bir deprem üretilebilir. Bunun ötesinde büyük bir yıkıcı deprem beklemiyorum.”

Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikteki fayın 6,2 büyüklüğünde bir deprem oluşturabileceğini belirten Üşümezsoy, riskin sınırlı olduğunu vurguladı.

“En Rahat Uyuyacağım Şehir İstanbul”

Daha önce İstanbul’daki 6,2’lik ve Balıkesir Sındırgı’daki 6,1’lik depremleri önceden tahmin ettiğini hatırlatan Üşümezsoy, “Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceğim şehir İstanbul” diyerek korkuların abartıldığını söyledi.