Prof. Dr. Aydın paylaşımında, “Gaziantep’e geldik. Üç yıldan beri hizmet verdiğimiz İstanbul Aydın Üniversitesi Nurdağı kampüsünde eğitim gören depremzede veli ve öğrencilerimize Ramazan hediyelerini verdik. Allah kabul eder inşallah” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen eğitim ve sosyal destek faaliyetleriyle öne çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi, Nurdağı kampüsünde depremden etkilenen öğrenci ve ailelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin deprem sonrası süreçte başlattığı destek programları kapsamında eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yardımların da devam ettiği belirtildi.

Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın özellikle deprem döneminde ve sonrasında bölgeye yönelik yardım organizasyonlarıyla aktif rol aldığı, depremzede öğrencilerin eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması için çeşitli projeler yürüttüğü ifade ediliyor.