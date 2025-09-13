Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 14.2 milyon dolarlık yatırımla hizmete giren Ar-Ge merkezi, şirketin yerli ve global pazarlardaki rekabet gücünü artıracak. SMA başta olmak üzere farklı nadir hastalıkların tedavisine yönelik ilaç ve etkin maddenin üretimine odaklanacak olan şirket, bu yatırımı ile aynı zamanda Türkiye’nin ilaç sektöründe küresel rekabet gücünü artırmayı ve ilaçta dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ‘En Büyük 500 Sanayi’ kuruluşundan biri olan ve yaklaşık 40 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan Polifarma, yenilikçi çözümler ve ‘yerli üretim’ vizyonuyla büyüme yolculuğuna yeni yatırımlarla devam ediyor. Kurulduğu günden itibaren topluma ve ülkemize fayda yaratmaya odaklanan Polifarma, Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni Ar-Ge merkezini, hizmete açmaya hazırlanıyor. Yeni Ar-Ge merkezini, 'global sağlık üssü' olma vizyonunun temel taşı olarak değerlendiren şirket, gelecek dönemde, yerli SMA ilacı ve etkin maddesinin yanı sıra, farklı nadir hastalıklara yönelik ilaç ve etkin madde üretimini de gerçekleştirecek.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, ilaç sektöründe yaklaşık 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak başladıkları yolculuğa; bugün Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alan üzerine kurulu modern üretim tesisleri, güçlü Ar-Ge alt yapısı ve yenilikçi çözümleri ile global pazarlardaki varlıklarını güçlendirerek devam ettiklerini ifade etti.

“İlaç sektöründe öncü konumdayız”

16 farklı üretim hattında; ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN), tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri olmak üzere farklı formlardaki ürünleri üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Kumrulu, “13 farklı ülkeden alınmış GMP sertifikası ve 600 ruhsatımız ile uluslararası pazarlarda her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşundan biri olarak ilaç sektöründe alanımızda öncü konumdayız. İlaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN) ve diğer ürün grupları bazında yıllık toplam 495 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahibiz. Bağımsız araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre; hastane ürünlerinde en çok tavsiye edilen, en çok memnun olunan ve en güvenilir markayız. Aynı zamanda Türkiye Ar-Ge 250, ‘Ar-Ge’ye En Çok Yatırım Yapan Şirketler’ araştırmasında hem kendi sektörümüz hem tüm sektörler arasında her yıl yükselerek üst sıralara yerleşiyoruz” diye konuştu.

Kumrulu, Türkiye’de ilaç üretiminin yerelleşmesine katkıda bulunmak, ilaca erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını 50’den daha yukarıya çıkarmayı ve ciromuzu 2024 yılına göre yüzde 45 oranında artırmayı hedefliyoruz. Yurt içi pazarda ise hastane ürünlerindeki güçlü bilinirliğimizi; onkoloji, kan ve göz hastalıkları alanlarındaki çözümlerimiz ile eczane pazarına taşıma hedefimiz doğrultusunda fabrikamızda kapasite artışına yönelik yatırımların yanı sıra saha yapımızı da güçlendiriyoruz. ABD’de FDA sertifikası sürecine girdik. Dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracatın yanında ayrıca Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da ürün ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan; Meksika, Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları’nda da faaliyetlerimizi genişleterek büyümeyi planlıyoruz” dedi.

“Global sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Gelecek dönemde de Türkiye ilaç sektöründeki öncü pozisyonlarını koruyarak, dünyanın dört bir yanında, tüm canlıların yaşamlarına dokunmaya devam edeceklerini kaydeden Kumrulu, yeni Ar-Ge merkezi yatırımını ise şirketin 40 yıllık yolculuğunu daha ileriye taşıyacak önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu “Yeni tesisimiz; orijinal molekül sentezleme yeteneğimizi güçlendirerek, nadir hastalıklara yönelik çözümler üretmemizi sağlayacak. Ayrıca eczane kanalı ve yurt dışı pazarlardaki büyümemizi hızlandıracak. Aynı zamanda ithal ikame ürünleri artırarak dışa bağımlılığı azaltma ve katma değerli terapötik alanlarda ürün yelpazemizin genişlemesine de imkan sağlayacak. Burada daha yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştirerek ‘global bir sağlık üssü’ olma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin En Kapsamlı Ar-Ge Merkezi Olacak”

Sürdürülebilir büyümenin ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise; “Yaklaşık 40 yıldır sağlık sektöründe üretimde kalite ve insan sağlığına odaklanarak sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Biliyoruz ki, sürdürülebilir büyüme Ar-Ge’ye ve yenilikçi teknolojilere yatırımdan geçiyor. Aynı zamanda sağlık sektöründe kalıcı değer yaratabilmek için sürekli öğrenmek, araştırmak, yeni gelişen teknolojileri ve çağımızın ihtiyaçlarını takip etmek gerekiyor. Bu nedenle Polifarma olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızın etkilerinin sadece sağlık alanı ile sınırlı kalmayıp toplumsal ve ekonomik refaha kadar uzanan bir dalga boyu etkisi yarattığına inanıyoruz. İşte bu inançtan yola çıkarak; SMA ve API projesi de dahil olmak üzere 18 milyon 150 bin dolarlık yatırımla, Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilmiş yeni Ar-Ge merkezimizi hayata geçirdik. Yeni tesisimiz hem hammadde sentezini hem bitmiş ürün üretimini aynı çatı altında yapabilmesi ve nadir hastalıklara yönelik çözümler geliştirmesi ile Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge merkezlerinden biri olacak. Aynı zamanda Türkiye'de İlaç Etkin Maddesi (API) sentezi yetkinliğine ve onayına sahip yalnızca 6 ilaç firması merkezinden biri olma özelliğini de taşıyor.”

Genetik hastalıkların tedavisine odaklanacak

Vildan Kumrulu, yeni Ar-Ge merkezleri ile ‘Antisens oligonukleotid’ üretim platformuna yatırım yapan ilk ve tek Türk firması olduklarının altını çizerek şöyle devam etti:

“Bu teknoloji sayesinde mRNA teknolojisi kullanıp kısa RNA zincirleri oluşturarak genetik hastalıkların tedavisine daha kolay odaklanabileceğiz. Yeni Ar-Ge merkezimizde, GLP normlarına uygun altyapı ile entegre edilmiş API (Etkin Madde Üretim) tesisleri öne çıkacak. Ayrıca, biyoteknolojik ürünler için steril enjeksiyonluk çözeltiler ve parenteral beslenme solüsyonları üretim hatları modernize edilecek. Otomasyon sistemleri, ilaç takip yazılımları ve döngüsel ekonomi odaklı atık yönetimi altyapısı da yenilikler arasında yer alacak. Bu da GMP sertifikalı üretimimizi global standartlara taşıyacak. Önemi ve gereksinimi giderek artan kişiselleştirilmiş tıp alanındaki çalışmalara da zemin sunan merkezimizde, yüksek teknolojik cihaz portföyü ile dünya standartlarında ilaç araştırma çalışmalarını yurt içi ve sınır ötesi ortaklıklarla güçlendirmeye devam edeceğiz.”

SMA hastalığının tedavisine yönelik ilaç üretecek

Konuşmasında, SMA hastalığının tedavisine yönelik etken madde ve ilaç üretiminin de müjdesini veren Vildan Kumrulu, “Bu önemli ilacın en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz, aynı zamanda bu merkezde farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik etken madde ve ilaç üretimini de yapacağız. Yeni Ar-Ge merkezimizde geliştireceğimiz yenilikçi çözümler ile daha fazla canlıya sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunma fırsatını yakalayacağız. Araştırma, geliştirme ve laboratuvar çalışmalarımız ile milyonlarca canlının yaşamına dokunarak şifanın adresi olacağız” dedi.

“İlaç sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağız”

Ar-Ge alanında yaptıkları bu dev yatırım ile aslında geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Vildan Kumrulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu merkez, sadece yeni ürünler geliştireceğimiz bir yer değil, aynı zamanda bilimin ışığında inovatif fikirlerin hayata geçtiği, genç bilim insanlarının yetiştiği ve Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak bir ekosistemin parçası olacak. Gelecek dönemde yerli üretimi teşvik eden politikalar sayesinde sektörümüzün ilaçta ithalat bağımlılığını azaltma yönünde ilerlemesi ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor. Polifarma olarak biz de bu dönüşümün bir parçası olarak güçlü üretim altyapımız ve Ar-Ge yatırımlarımızla Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişimine katkı sağlayacağız. API sentezi ve nadir hastalık tedavileri gibi yüksek teknolojili alanlarda istihdam yaratacak ve ihracat potansiyelini artıracak yeni tesisimiz, aynı zamanda ilaç sektöründe yerli etkin madde üretimini artırarak dışa bağımlılığımızı azaltacak. Döngüsel ekonomi ve sıfır atık odaklı yaklaşımımız ile sürdürülebilir kalkınmaya da destek olacağız. Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak ilaca erişimi kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sunacağız.”