Marubeni Dağıtım ve Servis 2. El ve Kiralama Direktörü Caner İstanbul, “Şirketimiz bünyesindeki Bomag yol ve asfalt makineleri ile iş ortaklarımızın tüm kiralama ihtiyaçlarını tek noktadan karşılama vaadimizin kapasitesini artırıyoruz” dedi.

Japonya merkezli Marubeni Corporation iştiraki olan Marubeni Dağıtım ve Servis, iş ortaklarının her türlü kiralama ihtiyacına tek adresten çözüm sunmayı amaçlayan Platinum Rent markasıyla, iş ortaklarına yol yapım ekipmanları, forklift, depo ekipmanları, iş makineleri, teleskopik yükleyiciler, personel yükseltici platformlar, jeneratörler ve akıllı sistemler gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Platinum Rent, 60 yılı aşkın yol makineleri tecrübesiyle Türkiye pazarındaki etkinliğini artıran Bomag markasının yol ve asfalt makinelerinin güvenle kiralanabilmesini sağlıyor.

Caner İstanbul: “Bomag markası ile de filomuzdaki diğer ekipmanlarda olduğu gibi, 1 aydan 36 aya varan vadelerde kiralama hizmeti sağlıyoruz”

Kiralama operasyonları ile ilgili bilgiler veren Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. 2. El ve Kiralama Direktörü Caner İstanbul; “Platinum Rent, kullanıcı ihtiyaçlarına en iyi çözümleri yüksek performanslı ekipmanlar ve kesintisiz servis hizmeti ile sunuyor. Şehirlerarası ve şehir içi otoyollar, havaalanları ve inşaat projelerinde kullanılacak yol ve asfalt makineleri, yenilikçi özellikleriyle güvenilir hizmet sağlıyor. Kapsamlı teknik destek, hızlı yedek parça temini, ikame makine hizmeti ve operatör eğitimi gibi ayrıcalıkları da sunarak iş ortaklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Milyonlarca kilometrede imzası bulunan Bomag ürünlerinde, Platinum Rent avantajlarımızla, 1 aydan 36 aya varan vadelerde kiralama hizmeti sağlıyoruz. Şirketimiz bünyesindeki Bomag yol ve asfalt makineleri ile de iş ortaklarımızın tüm kiralama ihtiyaçlarını tek noktadan karşılama vaadimizin kapasitesini artırıyoruz” dedi.

Platinum Rent, kiralama ihtiyaçlarının tek adresten çözülmesini sağlıyor

Her türlü kiralama ihtiyacına tek adresten çözüm sunmayı amaçlayan; iş ortaklarına geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren Platinum Rent markası, Marubeni Dağıtım ve Servis güvencesiyle, iş ortaklarına benzersiz bir operasyonel kolaylık sunan yeni bir hizmet anlayışı ile dikkat çekiyor. Kiralanan makine ve ekipmanlarına servis, bakım ve onarım desteği sunan Platinum Rent, kısa zamanda iş ortaklarının en yakın çözüm ortağı olma hedefinde emin adımlarla ilerliyor. Marubeni Dağıtım ve Servis’in 2008 yılından itibaren yürütmekte olduğu kiralama hizmetleri, 2023 yılından itibaren Platinum Rent markası ile sunuluyor.