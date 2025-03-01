PKK’nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan duyuruda, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öcalan: ‘Örgüt Kendini Feshetmeli’

İmralı’da cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıda örgütün silah bırakması gerektiğini dile getirmişti. Öcalan, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Öcalan’ın mesajı, İmralı'ya giden 7 kişilik DEM Parti heyeti tarafından 27 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

Ateşkes Kararı Ne Anlama Geliyor?

PKK’nın ilan ettiği ateşkesin sahada nasıl bir karşılık bulacağı ve örgütün geleceğine yönelik nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Güvenlik uzmanları, bu açıklamanın gerçek bir silah bırakma sürecine dönüşüp dönüşmeyeceğini ve sahadaki etkilerini yakından takip edeceklerini belirtiyor.