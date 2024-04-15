Altın rekora doymadı

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yen haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 342 dolardan alıcı buluyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,39 TL'den, Euro 34,53 TL'den, Sterlin 40,39 TL'den, Japon Yeni ise 21,08 TL'den işlem görüyor.

Salı günkü kapanışta Dolar 32,06 TL'den, Euro 34,89 TL'den, Sterlin 40,67 TL'den, Japon Yeni ise 21,23 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 355 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 454 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 192 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL'den, Gümüş ise 29,43 TL'den fiyatlanıyor.

Salı günkü kapanışta Ons altın 2 bin 341 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 414 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 74 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 720 TL'den, Gümüş ise 28,71 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Bitcoin 65 bin 23 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 139 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 89,74 Dolar'dan işlem görüyor.