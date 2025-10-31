Bahis eylemine karışan üst klasman ve klasman hakemlerine disiplin cezası yağdı.

Bazı hakemlerle ilgili incelemelerin ise sürdüğü bildirildi.

PFDK’nın 31 Ekim 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre; Üst Klasman Hakemi Egemen Artun, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eyüp Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar ve diğer çok sayıda klasman hakemi bahis eylemleri nedeniyle disiplin cezası aldı.

Cezalar, eylemin yoğunluğuna göre 8, 10 ve 12 ay hak mahrumiyeti olarak değişiyor.

Öte yandan Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarının devam ettiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:



"1 - Klasman Yardımcı Hakemi Abdullah Yalçınkaya'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



2 - Klasman Hakemi Abdullah Murat Yoldaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



3 - Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



4 - Klasman Hakemi Abdülselam Koçak'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



5 - Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



6 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Türkeş'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



7 - Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezasu ile cezalandırılmasına,



8 - Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



9 - Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Tolga Tomar'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



10 - Klasman Hakemi Ali Bilen'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



11 - Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



12 - Klasman Yardımcı Hakemi Ali Mert Beyde'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına,



13 - Klasman Hakemi Alirıza Altunbakır'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



14 - Klasman Yardımcı Hakemi Arif Taşkın'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



15 - Klasman Yardımcı Hakemi Atahan Kandır'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



16 - Klasman Yardımcı Hakemi Atakan Yüzlü'nün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



17 - Klasman Yardımcı Hakemi Aykut Yılmaz'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



18 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



19 - Klasman Yardımcı Hakemi Baran Karaman'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



20 - Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



21 - Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



22 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Baykal Tuna'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



23 - Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına,



24 - Klasman Hakemi Berat Osmancıklı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



25 - Klasman Hakemi Berk Sipahi'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



26 - Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



27 - Klasman Hakemi Berkan Çetin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



28 - Klasman Yardımcı Hakemi Buğra Doğhan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



29 - Klasman Hakemi Burak Doğru'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



30 - Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



31 - Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



32 - Klasman Hakemi Ceyhun Elmas'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



33 - Klasman Yardımcı Hakemi Cihad Buyurgan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



34 - Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



35 - Klasman Yardımcı Hakemi Cihat Sevi'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezasu-ı ile cezalandırılmasına,



36 - Klasman Yardımcı Hakemi Coşkun Yalçın'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



37 - Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



38 - Üst Klasman Hakemi Egemen Artun'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



39 - Klasman Yardımcı Hakemi Emre Kaya'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



40 - Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



41 - Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



42 - Klasman Hakemi Eren Gökmen'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



43 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



44 - Klasman Yardımcı Hakemi Erkan Arslan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



45 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyup Özer'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



46 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



47 - Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



48 - Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



49 - Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Yıldız'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



50 - Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Çıraklar'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



51 - Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



52 - Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Genç'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



53 - Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Şekerci'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



54 - Klasman Hakemi Göktan Demeli'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



55 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



56 - Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



57 - Klasman Hakemi Hakan Yurtseven'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



58 - Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



59 - Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Şahin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



60 - Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Can Yılmaz'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



61 - Klasman Hakemi Halim Kolancı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



62 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğdu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



63 - Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



64 - Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



65 - Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Bayram'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



66 - Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Alaka'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



67 - Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Zengin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



68 - Klasman Yardımcı Hakemi İlyas Samet Yelen'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



69 - Klasman Yardımcı Hakemi Kerem Yıldız'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



70 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



71 - Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



72 - Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Ali Yılmaz'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



73 - Klasman Hakemi Mehmet Alperen Güçyetmez'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



74 - Klasman Hakemi Mehmet Can Koç'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



75 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Sıraç Akpınar'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



76 - Üst Klasman Hakemi Melih Kurt hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,





77 - Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)



78 - Klasman Yardımcı Hakemi Melih Sayın'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



79 - Klasman Yardımcı Hakemi Recep Güneş'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



80 - Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Gölgeçen'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



81 - Klasman Yardımcı Hakemi Mert Öztürk'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



82 - Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



83 - Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



84 - Klasman Yardımcı Hakemi Mertcan Tezcan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



85 - Klasman Hakemi Mertcan Erölmez'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



86 - Klasman Hakemi Mertcan Tubay hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,



87 - Klasman Yardımcı Hakemi Metin Yalçın'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



88 - Klasman Hakemi Miraç Yıldırım'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



89 - Klasman Hakemi Muammer Sarıdağ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



90 - Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



91 - Klasman Hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



92 - Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



93 - Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



94 - Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Cafer Algül'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



95 - Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



96 - Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Özel'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



97 - Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Sert'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



98 - Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



99 - Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



100 - Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Soner Yüce'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



101 - Klasman Yardımcı Hakemi Mücahit Değermenci'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



102 - Klasman Yardımcı Hakemi Necmi Akıncı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



103 - Klasman Hakemi Nevzat Okat'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



104 - Klasman Yardımcı Hakemi Nuri Miski'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



105 - Klasman Yardımcı Hakemi Nurullah Bayram'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



106 - Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



107 - Klasman Yardımcı Hakemi Ogün Keleş'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



108 - Klasman Yardımcı Hakemi Oğuzhan Anıl'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



109 - Klasman Yardımcı Hakemi Okan Taşköprü'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



110 - Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



111 - Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



112 - Klasman Yardımcı Hakemi Onur Akıncı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



113 - Klasman Yardımcı Hakemi Osman Arslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



114 - Klasman Hakemi Osman Can Açıklar'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)



115 - Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Mutlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



116 - Klasman Yardımcı Hakemi Ömer İnci'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



117 - Klasman Hakemi Ömer Şivka'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



118 - Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Büyükeken'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



119 - Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Topcu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



120 - Klasman Yardımcı Hakemi Önder Demir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



121 - Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



122 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rıdvan Çevik'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



123 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



124 - Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



125 - Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



126 - Klasman Hakemi Sait Tuzcu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



127 - Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



128 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Selami Dursun'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



129 - Klasman Yardımcı Hakemi Selçuk Gökgöz'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



130 - Klasman Yardımcı Hakemi Semih Kurtuluş'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



131 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Serdar Soydan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



132 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Seyfettin Alper Yılmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



133 - Klasman Yardımcı Hakemi Süleyman Oral'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



134 - Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



135 - Üst Klasman Yardımcı Hakemi Şenol Bektaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



136 - Klasman Yardımcı Hakemi Taha Berke El'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



137 - Klasman Hakemi Tayfun Güz'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



138 - Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



139 - Klasman Yardımcı Hakemi Turhan Beyke'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



140 - Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



141 - Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Çelebi'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



142 - Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Osman Solmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



143 - Klasman Yardımcı Hakemi Ulaş Kaçmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



144 - Klasman Yardımcı Hakemi Umut Kaptan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



145 - Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



146 - Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



147 - Klasman Yardımcı Hakemi Yakup Yapıcı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



148 - Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Şen'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



149 - Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Emre Ceylan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



150 - Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



151 - Klasman Hakemi Yunus Emre Çiftçi'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



152 - Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına karar verilmiştir."