Akasya, daha iyi bir gelecek için pet avcısı kaplumbağası ile ziyaretçilerini buluşturuyor. Kaplumbağa içerisinde toplanan plastik şişeler, Bio Print teknolojisi ile geri dönüşüme kazandırılacak.

Akasya, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak için özgün bir projeye imza attı. Giriş noktasına yerleştirdiği ‘Pet Avcısı Kaplumbağa’ projesi ile ziyaretçilerini sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Akasya, bu interaktif kaplumbağa ile kullanılmış plastik şişelerin toplanmasını sağlayacak. Bio Print teknolojisiyle geri dönüştürülerek, yılbaşı süslemeleri olarak kullanılacak. Yenilikçi proje, hem plastik atıkların azaltılmasına katkı sağlayacak hem de geri dönüşüm sürecine özgün bir yaklaşım sunarak sürdürülebilirliğe dikkat çekecek. ‘Pet Avcısı Kaplumbağa’nın yıl sonuna kadar AVM’de yer alması planlanıyor.