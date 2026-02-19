TMSF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni ilana göre, PPR Holding bünyesindeki şirketlerin payları kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale modeliyle satışa sunulacak.

Satış kapsamına; Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler dahil edildi.

İlk etapta 10 Şubat olarak duyurulan ihale tarihi daha sonra 19 Şubat’a çekilmiş, son olarak 4 Mart’a ertelenmişti.

İhale şartnamesinde, Papara grubunun dört şirketini kapsayan satış için belirlenen muhammen bedelin 4,27 milyar lira (yaklaşık 100 milyon dolar) olduğu belirtildi.

TMSF’nin süreci yatırımcı ilgisi ve teklif hazırlık süreçleri doğrultusunda yeniden takvimlendirdiği ifade ediliyor.