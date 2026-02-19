Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu endeks; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanıyor. Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi, sanayi sektörlerinin toplam çıktısındaki fiyat değişimini ölçmeyi amaçlıyor.

Sanayi üretim endeksi ve sanayi sektörü için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hacim endekslerinin hesabında deflatör olarak kullanılan endeksin yayımlanmasıyla birlikte, araştırmacıların ve karar alıcıların ekonomik öngörülerine önemli bir girdi sağlanması hedefleniyor.

Endeksin referans aya ilişkin sonuçlarının, takip eden ayın 20’nci günü saat 16.00’da yayımlanacağı belirtildi. Ayın 20’sinin resmî tatile denk gelmesi halinde ise verilerin takip eden ilk iş günü saat 16.00’da kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Verilere, TÜİK Veri Portalı’nda “Fiyat İstatistikleri” teması altında yer alan “Sanayi Üretici Fiyat Endeksleri” kategorisinden erişilebilecek.

TÜİK’in açıklamasının tamamı:

“İş İstatistikleri Hakkındaki Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanan ‘2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi’, 20 Şubat 2026 tarihinden itibaren TÜİK Veri Portalı (https://veriportali.tuik.gov.tr/) üzerinden erişime açılacaktır.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, belirli bir dönemde ülke içerisinde üretimi yapılıp üreticiler tarafından yurt içine satışı gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin fiyat değişimlerini ölçmektedir. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ise ülke içerisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını ölçmektedir. Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi ise bu iki endeksin ilgili ağırlıklarla birleştirilmesi ile hesaplanmakta ve sanayi sektörlerinin toplam çıktısındaki fiyat değişimini ölçmektedir. Sanayi üretim endeksi ve sanayi sektörü için GSYH hacim endekslerinin hesabında deflatör olarak kullanılan bu endeksin kamuoyunun kullanımına açılması ile araştırmacıların ve karar alıcıların ekonomik öngörülerine önemli bir girdi oluşturmak hedeflenmektedir.

Söz konusu endeksin referans aya ilişkin sonuçları, takip eden ayın 20’nci günü saat 16.00’da, ayın 20’sinin resmî tatile denk gelmesi halinde ise takip eden ilk iş günü saat 16.00’da yayımlanacaktır.

Verilere, Veri Portalında ‘Fiyat İstatistikleri’ teması altında yer alan ‘Sanayi Üretici Fiyat Endeksleri’ kategorisinden erişilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”