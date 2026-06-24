Aydın Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi ziyaret ve inceleme programı kapsamında Söke'ye geldi. Program kapsamında kamu yatırımları ve ilçede yürütülen çalışmalar masaya yatırılırken; ilk ziyaret Söke Kaymakamlığı'na oldu.

Vali Dr. Osman Varol, kaymakamlık binası önünde; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim kurulu Başkanı Metin Sakalar ile kurum amirleri karşıladı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Vali Dr. Osman Varol, Kaymakam Ali Akça ve ilçe kurum amirleri ile bir araya geldi. Toplantıda Söke'de yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

'Programın ikinci durağı ise Söke Belediyesi oldu'

Vali Dr. Osman Varol, Kaymakam Ali Akça ile birlikte Söke Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen karşılamaya Başkan Arıkan'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye bürokratları ve AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz da katıldı.

İade-i ziyaret kapsamında başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar da yer aldı. Söke'de devam eden belediye hizmetleri, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve ilçeye yönelik projeler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.