Pamukkale Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 6-13 yaş grubunda yer alan çocuklar için “Sömestr Etkinliği” düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu yarıyıl tatilinde çocuklarımızın yoğun bir ders programı ardından, tiyatro gösterileri ve eğitici atölyeler ile eğlenceli bir tatil yaşatmak istiyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli bir sömestir geçirmesi düşüncesiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Sömestir Etkinliği” düzenliyor. 22-26 Ocak tarihleri arasında, Aktepe Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek olan Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinlikleri ile çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek. Sömestir etkinlikleri kapsamında 6-9 yaş arasındaki çocuklar için “Define Adası”, “Arı Maya”, “Gizemli Mantar Ormanı”, “Karagöz Öğreniyor”, “Rüyalar Ülkesi” gibi öğretici ve eğlenceli çocuk tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek. 10-13 yaş grubundaki çocuklar için de “Tatil Rotası Atölye Uygulamaları” düzenlenecek. “Bil Kazan Atölyesi”, “Geri Dönüşüme Hayat Ver Atölyesi”, “İletişim Atölyesi”, “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi”, “Hayalim Perdede Atölyesi” ve “İp Boyama Atölyesi” olmak üzere 6 farklı aktivite yer alacak. Çocuklar bu atölyelerde hem becerilerini geliştirecek hem de eğlenme fırsatı bulacaklar. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkaleli çocukları sömestir etkinliklerine beklediklerini ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yılda sömestir tatilinde Pamukkaleli çocuklarımıza yoğun bir ders programı ardından, tatil gibi tatil yaşatmak istedik. Hem eğlenceli hem öğretici etkinlikler hazırladık. Aktepe Sosyal Tesislerimizde gerçekleştireceğimiz sömestir etkinliklerimize 6-13 yaş arasındaki çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Başvurular internet üzerinden gerçekleşecek

Pamukkale Belediyesince yarıyıl tatilinde açılacak olan “Sömestir Etkinliği”ne başvurular internet üzerinden yapılacak. Belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan başvuru linki üzerinden başvurular alınacak. Katılımların kontenjan ile sınırlı olduğu etkinlikler Aktepe Sosyal Tesisleri’nde, 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında hafta içi günlerde gerçekleştirilecek.