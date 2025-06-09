Tarımın cazip hale getirilmesi için kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini belirten Palandöken, özellikle genç nüfusun köylere dönmesini teşvik edecek sosyal ve ekonomik politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bu yıl yaşanan don olaylarının tarımda büyük zarara yol açtığını hatırlatan Palandöken, “Ürün fiyatları yükseldi ama bu durum kalıcı hale gelmemeli. Tarımın yeniden cazip bir meslek haline gelmesi şart. Arazilere yeni teknolojik uygulamaların kazandırılması gerekiyor. Ayrıca köy-kent nüfusu arasındaki dengesizlik de artık ciddi bir sorun haline geldi. Kentlere göç durdurulmazsa üretim azalır, fiyatlar artar” dedi.

"Genç Nüfus Köylerde Kalmıyor"

Tarımsal üretimdeki artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak mevcut ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığını ifade eden Palandöken, köylerde 20-40 yaş arası nüfusun neredeyse kalmadığını dile getirdi. “Üretim yaşlı nüfusun sırtında. Gençler geçim sağlayamadıkları için büyükşehirlere göç ediyor. Eskiden yapılan hayvancılık, meyve-sebze üretimi artık yeterince kazandırmıyor. Bu da tarımdan kopuşu hızlandırıyor” diye konuştu.

"Sosyal İmkânlar Artırılmalı, Eğitim Yaygınlaştırılmalı"

Palandöken, kırsalda yaşamı sürdürülebilir kılmak için sadece ekonomik değil, sosyal yatırımların da şart olduğunu belirterek, “Çocukların eğitim görebileceği okullar açılmalı, sosyal alanlar oluşturulmalı. Avrupa’yla kıyasladığımızda çok gerideyiz. Tarım sevgi ve emek ister; bu da uzun vadeli, planlı desteklerle olur” ifadelerini kullandı.

"Tarımda Altyapı ve Vergi Desteği Şart"

Tarımın güçlenmesi için altyapının da iyileştirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Sulama kanallarından ulaşım yollarına kadar tüm sistem gözden geçirilmeli. Üreticiye pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Zirai ilaçların fiyatları kontrol altına alınmalı, vergiler düşürülmeli. Zirai ekipmanlarda ÖTV kaldırılmalı. Don ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı önceden hazırlıklı olunmalı” dedi.

"Kırsala Dönüş Ekonomik Bir Avantaj Haline Geldi"

Büyükşehirlerde yüksek kira bedellerinin, kırsalda yaşamanın ekonomik cazibesini artırdığını vurgulayan Palandöken, “Bugün şehirde 2-3 aylık kira, köyde bir yıllık geçim demek. İnsanlar köylerine dönmek istiyor ama şartlar uygun değil. Devletin üreticiyi desteklemesi, vergi yükünü azaltması ve teknolojik tarımı yaygınlaştırması gerekiyor. Üretici geçimini sağlayabildiği takdirde üretim artar, enflasyon düşer, herkes kazanır” dedi.

Kırsalda Yeni Bir Sayfa Açılmalı

Palandöken’in çağrısı, köye dönüş ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir yol haritası sunuyor. Tarıma yönelik teşviklerin hem genç nüfusu kırsalda tutacak hem de üretimi artıracak biçimde genişletilmesi gerektiği açıkça görülüyor. Aksi halde ne fiyatlar düşer, ne de tarımsal üretim istenilen seviyeye ulaşır.