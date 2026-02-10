CHP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer, “Sağdan değil, soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” yorumunda bulundu. CHP kurmayları, partinin ilerleyen süreçte sağ söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.
Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine Mansur Yavaş’a bağlılık açıklaması gelmesi dikkat çekti.
“Özel’e değil Yavaş’a bağlıyız” mesajı
CHP’den istifa edeceği öne sürülen belediye başkanları şunlar:
-
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç
-
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı
-
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör
-
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap
-
Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç
Bu isimler, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılıklarını dile getirdi.