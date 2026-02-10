CHP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer, “Sağdan değil, soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” yorumunda bulundu. CHP kurmayları, partinin ilerleyen süreçte sağ söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.

Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine Mansur Yavaş’a bağlılık açıklaması gelmesi dikkat çekti.

“Özel’e değil Yavaş’a bağlıyız” mesajı

CHP’den istifa edeceği öne sürülen belediye başkanları şunlar:

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç

Bu isimler, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılıklarını dile getirdi.