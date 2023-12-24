Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından CHP’nin aldığı tutum ve yayımladığı bildiri hakkında şunları söyledi:

“20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu ülkeye yaşattığı bir şey var. Geldiklerinde 3 şehit vardı. Şimdi bir gecede 6 şehit, ertesi gece 6 şehit daha. Yoksul evlere, badana ve boyasız evlere, biriket evlere, bazen camı olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra Meclis’te bildiri yayınlıyoruz, sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutuna elini koyup öbür elinde mikrofon ile siyaset yapıyor. Mesele bir dahaki şehide kadar kapanıyor. Ben artık burada yokum, biz artık burada yokuz. ‘Siz bildiriye imza atın.’ Öyle yağma yok, bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz.”



“Hedefe ulaşıldı mı?”

Yayınladıkları metinde terörü açıkça lanetlediklerini belirten Özel, “Bugün saat 11.00’de bekledik. Meclis açıldı. Meclis’te bakan vardı, Mehmet Şimşek. Soruldu, hükümet bilgilendirecek mi diye. ‘Hayır’ dedi. Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Meclis’te. Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe- Kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi, hedefe ulaşıldı mı? Ulaşılmadıysa niye oradayız? Hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi? Canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidar ile aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup, ona meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler, bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayış ile ana muhalefet partisi ‘Biz ne yaparsak yapalım, bizimle birlikte imza atar.’ Atmayız. O metne imza atmadık. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ne değişti de imza attınız?”

Diğer siyasi partilere de seslenen Özgür Özel, “Bir başka siyasi partiden sözcü demiş ki ‘Bu metinde ne vardı imza atmadınız?’ Ne var da siz imza attınız, bir öncekinden ne farkı var da imzaladınız? Bir önceki şehit ile bugünkü şehit arasında bir fark var mı? O günden bugüne ne değişti de imza attınız? O bildiriye imza atmak yerine, bizle birlikte çok daha etkili muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında hizalanıyorsunuz? Neden iktidara güç veriyor, nefes oluyorsunuz? Onlar bu ülkeye güç mü veriyorlar? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı? Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden ezbere muhalefet bekleyenler, iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz bu ülkeye haklıyı, mazlumu, mağduru, şehit ailesi ise şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.