“Büyük bir haksızlığa karşı toplandık”

Özgür Özel konuşmasına fenalaşan bir vatandaş için sağlık ekiplerini çağırarak kısa bir ara verdi. Ardından sözlerine devam eden Özel, Adana’da tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a sahip çıkmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

“250 bin kişi iradesine sahip çıkıyor”

Mitinge yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını belirten Özel, “Bir gün içinde bu meydan dolmaz diyorlardı. Ama görüyoruz ki Adana, evlatlarına ve iradesine sahip çıkıyor. Zeydan Başkan’a yapılan haksızlık karşısında Adana tek yürek oldu” ifadelerini kullandı.

“Darbeyi püskürttük, şimdi sıra Adana’da”

Özel, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan yargı sürecini “darbe girişimi” olarak nitelendirerek, “Saraçhane’de milyonlarla direndik. Şimdi Adana, Antalya, İzmir, Adıyaman hedefte. Çünkü onlar, kendilerini sandıkta yenenleri istemiyorlar” dedi.

“Halk iradesiyle geldik, iftiralarla yıkılmaz”

Zeydan Karalar’ın geçmişe dönük bir olaydan dolayı tutuklandığını hatırlatan Özel, “O dönemde yapılan işin parasını ödeyen Zeydan Karalar’dı. Bugün, o ödeme yüzünden tutuklandı. Belediyede artık ihale yerine personel çalışıyor, borçlar ödeniyor. Buna rağmen iftiraya uğruyor” diye konuştu.

TRT’ye çağrı: “Canlı yayınlayın, gerçek ortaya çıksın”

Yargılamaların şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Özel, “Meclis’e kanun teklifimizi verdik. Hodri meydan! TRT’nin bir kanalında bu davalar iddiasından savunmasına, başından sonuna kadar canlı yayınlansın. Hatta isteyen tüm kanallar bu yayınları frekansla alabilsin. Beyaz da siyah da ortaya çıksın” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret 30 bin 250 TL, emekliye seyyanen zam şart”

Ekonomik taleplerini de yineleyen Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin 250 TL’ye çıkarılması ve emeklilere 16 bin TL seyyanen zam yapılması için kanun tekliflerinin hazır olduğunu söyledi. “Bu meclis kapanmadan bu adımlar atılmalı. Meclis yaraya tuz basmak için değil, merhem olmak için vardır” dedi.

“2 Kasım’da erken seçim çağrımı yineliyorum”

Konuşmasının sonunda 2 Kasım’da erken seçim yapılması çağrısını bir kez daha tekrarlayan CHP Lideri, “Ülke artık yönetilmiyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Bu düzen değişmeli. Sandık gelmeli” mesajını verdi.