Karar kapsamında Ankara Valiliği’nde de değişim yaşandı. Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na atanırken, Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valisi oldu.

Emniyet teşkilatında da çok sayıda görev değişikliği yapıldı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Dinç’in yerine Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de aynı şekilde merkeze alındı.

İl emniyet müdürlüklerinde yapılan atamalara göre:

Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya’ya

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin’e

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa’ya

Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ’a

Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat’a

POMEM Müdürü Mehmet Özdemir ise Siirt’e atandı

Valiler düzeyinde de değişiklikler yapıldı. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği’ne atanırken, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valisi oldu. Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Nevşehir Valiliği görevine getirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarda da üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Mehmet Gökhan Zengin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne, Mehmet Levent Kepçeli ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde açık bulunan genel sekreter yardımcılıklarına da Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu’nun getirildiği açıklandı.