Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanvekili Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tutuklu isimlerin farklı cezaevlerine sevk edilmesine tepki gösteren Özel, “Kimi Bolu'ya, kimi İzmir'e, kimi Kocaeli'ne, kimi Edirne'ye, Tekirdağ'a derken 6 farklı şehre yollandılar. Aileleri 20 dakika mesafedeyken şimdi 6 saat yol gitmek zorundalar. Aile görüşleri nasıl olacak?” ifadelerini kullandı.

Bayramda siyasi partilerle bayramlaşma programına katılmama kararını da değerlendiren Özel, “Bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdik. Siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Çünkü bizim bayram görecek halimiz yok” dedi.

“Emekçinin Hakkını Alması Her Şeyden Önemlidir”

İzmir’de belediye çalışanlarının grevi sonrasında varılan anlaşmaya da değinen Özel, süreci yapıcı bir şekilde yöneten taraflara teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci hep birlikte aştık. Arzu Başkan’ın ve sendika genel başkanının yapıcı dili, arkadaşlarımızın sabrı ve emeği çok kıymetliydi. Her ne yaşandıysa, bir eksiklik olduysa unuttuk gitti. Kırdığımız, üzdüğümüz emekçi kardeşlerimiz varsa hepsini üstüme alıyorum. Haklarını helal etsinler, bizden yana helal olsun” dedi.

Özel, yapılan anlaşmanın emekçinin hakkını teslim etmesi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, “Belediye de kendi hakkını savundu. O da kamu kaynağını, İzmirlilerin vergilerini koruyor. Bu dengeyi sağladık” şeklinde konuştu.