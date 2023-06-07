Cumhuriyetin 100’üncü yılında ilk mezunlarını vermeye hazırlanan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencileri için hatıra ormanı oluşturdu.

Eskişehir sanayisini nitelikli personel ihtiyacını karşılamak adına Eskişehir OSB tarafından kurulan, 100 öğrenci ile 2019 yılında eğitim öğretime merhaba diyen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanını yaşıyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 öğrenciyi mezun edecek olan okul tarafından ilk göz ağrıları olan 12. sınıf öğrencileri için hatıra ormanı oluşturuldu.

KOBİ OSB’de gerçekleşen “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hatıra Ormanı” fidan dikim törenine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyesi Erol Öz, Okul Müdür Vekili Bülent Seğmen, müdür yardımcıları Zuhal Şangar, Mehmet Burhan Aytaç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Sizlerle gurur duyuyoruz”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli yaptığı konuşmada, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz” ifadelerinde bulunarak, “Sizler, yönetim olarak üzerine çok emek harcadığımız okulumuzun ilk mezunlarısınız. Kısa süre içerisinde çok büyük başarılara imzalar attınız. Elde ettiğiniz başarılarla yüzümüzü ağarttınız. Güzel çalışmalara imza attınız. Mezun olduktan sonraki yeni hayatınızda da güzel işler yapacağınıza inancım tamdır. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Ağaç dikmenin önemine dikkat çeken Başkan Küpeli, “Çok kutsal bir amaç için buradayız. Ağaç dikmek dinimizde de çok önemli. ’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ düsturuna sahip bir Peygamberin yolundan giden milletin mensuplarıyız. Burada oluşturacağımız hatıra ormanı ile insanlık için faydalı bir iş daha yapmış olacağız. Böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen başta Başkan Vekilimiz ve okul kurucumuz Metin Saraç’a, okul yönetimimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Küpeli’nin konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, idareciler, öğretmeler ve öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.