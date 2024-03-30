Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yapılacak promosyon ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor.

SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarının artırılabileceğini altını çizdi. Protokol imzalanan bankalar şunlar:

"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor.

Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün.

Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

Banka promosyonunda yeni dönem başladı. Emekliler ile ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda kamu bankalarının ödediği tutarlar yükseltildi. Taahhüdü sürenlere başvuru yaparak ödemelerini güncelleme imkanı da sunuldu.

Kamu bankaları emeklilerin başvurularını alırken, özel bankalardan da kampanyaya katılım başladı. Peki promosyonda önümüzdeki dönemde neler bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

EMEKLİLER, DUL VE YETİMLER KAMU BANKALARINDAN NE KADAR PROMOSYON ALABİLECEK

Tüm dul ve yetimler 5 bin lira mı alacak? Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şöyle belirlendi: "Maaşı 10 bin liraya kadar (10 bin TL hariç) kadar olanlara 5 bin lira; 10 bin-15 bin lira (15 bin TL hariç) arasında olanlara 8 bin lira; 15 bin-20 bin lira (20 bin TL hariç) arasında olanlara 10 bin lira; 20 bin lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira." Halen en düşük emekli aylığı 10 bin lira.

Buna göre; emekliler maaşına göre 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon alabilecek. Maaşı 10 bin liranın altında olan dul ve yetimlere ise 5 bin lira promosyon imkanı var. Eğer dul ve yetimin maaşı 10 bin liranın üstünde ise o da maaşa göre yüksek ödeme alabilecek.

HANGİ BANKA NE VERİYOR

Peki emeklilere, dul ve yetimlere hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte bazı bankaların güncel promosyon tutarları…

AKBANK

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

ING

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL lira.

DENİZBANK

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

KUVEYT TÜRK

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

FİBABANKA

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

GARANTİ BBVA

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

HALKBANK

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

QNB FİNANSBANK

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

YAPI KREDİ

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.750, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 11.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 13.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira ek ödül.

VAKIFBANK

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

ZİRAAT BANKASI

Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ÖDEMESİ ALINIYORSA PROMOSYON NASIL HESAPLANACAK

Aynı bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alanlara verilecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak. Örneğin; kendi emekliliğinden 14 bin lira aylık alan, vefat eden eşinden de 7 bin 500 lira ölüm aylığı bulunan kişi, toplam 21 bin 500 liranın olduğu maaş dilimi üzerinden 12 bin lira promosyon alabilecek.

YENİ PROMOSYONDAN YARARLANMAK İÇİN BİR ŞART VAR MI

Kamu bankalarının yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için sadece bankaya 3 yıllık taahhütte bulunmak yeterli. Başka bir şart yok.

PROMOSYONU GÜNCELLEMEK İÇİN BANKAYA GİTMEK ŞART MI

Güncelleme için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebiliyor. Bunun yanı sıra bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Hatta SMS ile başvuru alan da var. Örneğin; Ziraat Bankası, 4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakıp 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderenlerin aranarak onaylarının alındığını duyurdu.

TAAHHÜT DEVAM EDİYORSA PARA İADESİ Mİ OLACAK

3 yıllık taahhüt süresini tamamlamamış olanların aynı bankadaki promosyonları güncellenirken önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarını iade etmesi gerekiyor. Ancak genel olarak yapılan açıklamalarda; iade alınmadan, devam eden promosyon taahhüdüne ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilerek yeni ödemenin yapılacağı belirtiliyor.

ÖZELLER PROMOSYONU GÜNCELLEYECEK Mİ: BURALARDAN MAAŞ ALAN NE YAPMALI

Özel bankaların mevcut kampanyalarına göre, belli şartların sağlanması halinde emekliler 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. SGK, özel bankalarla da promosyon konusunda temas halinde. Kamu bankalarının promosyon uygulamalarıyla ilgili bilgi veren SGK, "Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları paylaşılacaktır" açıklaması yaptı.

Hatta özel bankalardan ilk güncelleme geldi. Denizbank da maaş dilimlerini ve promosyon tutarlarını kamu bankalarıyla aynı olacak şekilde yeniledi. Diğer bankaların da promosyon kampanyalarının bu çerçevede yenilenmesi, hatta önümüzdeki dönemde rekabetle daha büyük avantajların sunulması bekleniyor.

Özel bankalardan maaş alan ve taahhütleri süren emekliler, bekleyerek kendi bankası promosyon tutarını yenilediğinde eğer ödemesini artırma imkanı varsa güncelleme yapabilir. Ya da beklemeyip kalan sürenin tutarını iade ederek bankasını değiştirebilir.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR PROMOSYONDAN YARARLANABİLECEK Mİ

Ölüm aylığı alanların promosyon kampanyalarından faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. SGK'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

SGK, kurumdan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişiye de ödeme yapılacağını belirtti. Habertürk'ün haberine göre, ölüm aylığı alan kişilere 5 bin TL promosyon verileceğini duyurdu.

Konu hakkında SGK web sitesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir..."

"Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır."

"Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir..."

"Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."

5 BİN TL ÖLÜM AYLIĞI PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Ölüm aylığı promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin kamu bankaları olan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'a giderek ya da internet üzerinden başvuruda bulunmalarının gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI'NA YARIM MİLYONA YAKIN EMEKLİ BAŞVURDU

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü(bugün) itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Kamu bankalarının zamlı promosyon ödemeleri bugün başladı. Sabah'ın haberine göre, emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a taşımak isteyenler hafta başından bu yana şubelere, internet sitelerine, ATM'lere adeta hücum etti.

KİM, NE KADAR VERİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak.

15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar 12 bin TL promosyon ödemesi alacak.

SGK ve kamu bankaları arasındaki protokole göre, emekli maaşı 10 bin TL olan vatandaşlar 8 bin TL olarak promosyon ödemelerini alacaklar.

Ancak ölen eşinin ya da babasının maaşını alanlar ile yetim aylığı alanların emekli aylığı 10 bin TL'nin altında olduğu için o kişilere promosyon ödemesi 5 bin TL olarak yapılacak.

Daha önce de hak sahipleri yaklaşık 3 bin TL promosyon ödemesi alıyordu.

BAŞVURU SÜRÜYOR

Başvurular şubeler, internet şubeleri, mobil uygulamaları, ATM'ler ya da telefon bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Emeklilerin artan promosyondan yararlanması için aylıklarını almak istedikleri bankaya başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.

Emekli aylıklarını istediği bankadan almak isteyen vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.

Promosyonlar 3 yıllık peşin olarak yatırılıyor. Bir bankada birden fazla emekli maaş ödemesi alanlar için ödenecek promosyon tutarı da maaş tutarları toplamına göre belirlenecek.

Örneğin, bir aylığı 10 bin TL'nin altında olan, diğeri üzerinde olan emeklilerin brüt maaş toplamına göre promosyon ödemesi gerçekleşecek.

ÖZELLERDE PROMOSYON NE KADAR

Aylıklarını kamu bankalarından alan emekliler, başvurarak promosyonlarını yeni tutarlar üzerinden güncelleme imkanı elde etti. Maaşlarını özel bankalardan alan emekliler ise meraklı bekleyiş içine girdi. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, özel bankaların çoğu şu an mevcut kampanyalarını sürdürüyor. Bu bankalarda maaş dilimleri '3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.00 lira arası ve 10.000 lira ve üstü' şeklinde uygulanıyor. Kimi bankalar önceki taban tutarlar olan maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lirayı öderken; kimileri şartsız, kimileri otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş gibi şartlar karşılığında tutarı artırıyor. Ancak bazı bankalar promosyon tutarlarını ve maaş dilimlerini kamu bankaları gibi güncellemeye başladı.

Hatta ek ürünler karşılığında tutarı daha da yükselten var. Denizbank; kamu bankaları gibi, 'maaşı 10.000 liraya kadar olanlara 5.000; 10.000- 15.000 lira arasında olanlara 8.000; 15.000-20.000 lira arasında olanlara 10.000; 20.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. ING de maaşını şubelerine taşıyanlara aynı tutarları vereceğini açıklarken; otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3.000 liraya varan ek promosyon imkanı sunduğunu belirtti. Böylece 15.000 lira alma imkanı sunuldu.

TÜM ÖZEL BANKALAR TABAN PROMOSYON TUTARLARINI KAMU BANKALARIYLA AYNI YAPACAK MI, PROMOSYON NASIL DEĞİŞİR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel bankalarla da promosyon konusunda temas halinde. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu konudaki çalışmaların sonuçlarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu. SGK ile anlaşan özel bankalar maaş dilimlerini ve promosyon tutarlarını kamu bankalarıyla eşitleyecek. SGK ile anlaşan bankalar maaşa göre en az 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira verecek.

Ancak bu tutarlar taban promosyon tutarları olacak. Sadece 3 yıllık taahhüt karşılığında bu ödemeler yapılacak. İsteyen bankalar emeklilere, dul ve yetimlere daha fazlasını ödeyebilecek. Önümüzdeki süreçte rekabette öne çıkmak isteyen bankaların promosyon tutarlarını halen gördüğümüz 15 bin liranın üzerine taşıması bekleniyor.

PROMOSYONU GÜNCELLEMEK İÇİN KİMLERİN BEKLEMESİ AVANTAJLI

Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçerek daha fazla ödeme alabilecek olanlar promosyonu yenilemek için Temmuz ayını bekleyebilir. Ayrıca diğer bankaların yapacağı kampanyaları görmek isteyenler de bekleyerek kararını verebilir.

ÖZEL BANKALARDAN MAAŞ ALAN NE YAPMALI

Aldığınız promosyon tutarı şu an verilenden yüksek ise henüz hiçbir şey yapmayın. Önümüzdeki dönemde gelişmelere göre harekete geçebilirsiniz.

- Önceki promosyonunuz şu anki tutarlardan az ise ya bu bankalara maaşınızı taşıyabilir ya da kendi bankanızın ne yapacağını görmek için bekleyebilirsiniz.

TAAHHÜDÜN SÜRMESİ MAAŞ TAŞIMAYA ENGEL Mİ

Hayır değil. Kalan sürenin tutarını iade ederek maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bazı bankalar kredi kullananlara zorluk çıkarabiliyor. Ancak tüketici dernekleri bu durumun banka değiştirmeye engel oluşturmadığının altını çiziyor.

1 YIL ÖNCE 4 BİN 500 LİRA ALMIŞTIM, ŞİMDİ 10 BİN LİRA ALMA İMKANIM VAR. NE KADAR AVANTAJIM OLACAK

Kalan sürenin tutarını bulmak için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Sizin 2 yıllık taahhüdünüz daha olduğu için iade tutarınız yani cayma bedeliniz (4.500 /36) x 24 = 3.000 lira olacak. Yeni promosyonunuz da 10 lira olacağı için 7 bin lira avantaj elde edeceksiniz.

KİMLER ÇİFT PROMOSYON ALABİLİYOR

Sosyal güvenlik sistemimizde 2 ayrı maaş alma hakkınız mevcuttur. Milliyet'in haberine göre, yasal mevzuatta bu dul ve yetim aylığı olarak geçmektedir. Yani siz vefat etmiş olan eşinizden hem de anne veya babanızdan maaş alabilmektesiniz. Tabi burada en önemli kıstas emekli maaşı alacağınız kişinin ölüm tarihleri ve emekli olunan kurumlar belirleyici kıstas olmaktadır.

Örnek verecek olursak 2008 öncesinde hem eş hem de anne veya babanın vefat durumu varsa ve emeklilik kurumları da farklı ise eşten dul aylığı, anne veya babadan yetim aylığı alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca emekli maaşları da dosya bazında hissesine göre verilmektedir.

Burada hem eşinizin emekli maaşını hem de anne veya babanızın maaşını alabilirsiniz. Bunlar da ayrı dosyalar olduğu için bankada ayrı ayrı promosyon hakkınız doğmaktadır.

Kaynak:odatv