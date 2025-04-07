Muğla'da Dalaman Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçeyi yasa boğan, Belediye personeli Erdal Meşe ve Dilek Meşe’nin kıymetli evlatları 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe’nin isminin yaşatılması amacıyla Dalaman Belediyesince yapımına başlanılanparkın ismine Öykü Nas Meşe Halkevi ismi verilmesi kararlaştırıldı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında Dalaman Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. 22 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere 23 maddeningörüşüldüğü toplantıda 2 gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken 21 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 1 yılda gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Dalaman’a değer katacak Kent Park Projesinden de bahseden Başkan Durmuş, projenin detaylarını paylaştı. Meclis üyelerinin de fikir ve görüşlerini alacaklarını dile getiren Durmuş, en kısa sürede projenin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacağını kaydetti. Belediye Başkanı Durmuş, sosyal medyadan kendisine yöneltilen sorulara da tek tek cevap vererek kamuoyunu aydınlattı.

Başkan Durmuş’un konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonuna CHP Grubundan Yılmaz Akkuş, Tuğba Gümüş Akyol, Fatih İbiş, İlhan Kural; AK Parti Grubundan Yunus Emre Çatar seçildi.

İmar Komisyonuna CHP Grubundan Mehmet Emre Uluyunçay, Can Sezen, Rıza Kurt, Özlem Yavuz; AK Parti Grubundan Kemal İlhan seçildi. Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm Komisyonuna CHP Grubundan Bülent Yılmaz, Yılmaz Akkuş, Erdem Sönmez, Birgül Kahraman; AK Parti Grubundan Yunus Emre Çatar seçildi. Toplantıda gizli oy seçimiyle 2 yıllığına CHP Grubundan Rıza Kurt ve Mehmet Salih Ayyıldız seçildi.

Toplantıda Dalaman Belediyesinin faaliyet raporu görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe içi işletmeleri olan; Kükürt Park alanında yapılacak olan çeşitli organizasyonların günlük fiyatı, Kille ve Kayacık Tesislerinde satılacak olan yoğurtlama fiyatının ve İndirimli fiyatı, Kille Büfe, Kükürt Sarsala Tesislerinde satılacak olan soğuk sandviç fiyatının ve İndirimli fiyatı, tüm işletmelerinde satılacak olan karton bardak fiyatı, Şehit Mehmetçik Parkı Halkevi ve Günlüklü Halkevinde satılacak olan pizza ve buzlaş fiyatının ve indirimli fiyatı, Günlüklük Mesire Alanı Tesisinde satılacak olan ekmek arası köfte fiyatının ve indirimli fiyatı, Kille Bar Bölümü’nde satılmakta olan içeceklerin satış fiyatlarının ve İndirimli fiyatları, Kükürt, Kayacık, Sarsala, Kille Tesislerinde satılmakta olan bira fiyatlarının ve indirimli fiyatları, Kükürt, Kayacık, Kille Büfe Tesislerinde satılacak olan soğuk kahve çeşitleri ve enerji içeceği fiyatlarının ve indirimli fiyatları, Kükürt, Kayacık, Kille, Sarsala, Günlüklü Mesire Alanı, Günlüklü Halk Evi ve Şehit Mehmetçik Parkı Halk Evi Tesislerinde satılacak olan; 1-Atom, 2-Nar Suyu, 3- Portakal Suyu 4- Limonata fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesi görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Dalaman Belediyesine ait plaj ve kaplıcaların temizliği, hijyen standartlarının korunması ve halk sağlığının gözetilmesi amacıyla tesislere evcil hayvan girişinin yasaklanmasına dair gündem maddesi görüşülüp oy çokluğuyla kabul edildi.

MİNİK ÖYKÜ’NÜN İSMİ YAŞATILACAK

Meclis Toplantısında,vefatıyla Dalaman’ı yasa boğan, Belediye personeli Erdal Meşe ve Dilek Meşe’nin kıymetli evlatları 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe’nin isminin yaşatılması amacıyla gündem maddesi görüşüldü. Dalaman Belediyesince yapımına başlanılan Damla Sokak ile Cengiz Topel Caddesi 13. Sokak kesişiminde yer alan parkın ismine Öykü Nas Meşe Halkevi isminin verilmesi; Kazım Karabekir 2. Sokak ile Cengizhan Caddesi 10. Sokak arasında kalan parkın Söğütlüyurt Mahallesi Ayyıldız Halkevi isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda görüşülen diğer gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.