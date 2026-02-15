Tatbikat kapsamında gemiden sorunsuz şekilde havalanan Bayraktar TB3, belirlenen hedeflere ikili salvo MAM-L mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. Yapılan atışlarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtilirken, platformun performansı NATO’ya katılan müttefik ülkelerin askerleri tarafından da yakından takip edildi. Görevini tamamlayan TB3, TCG ANADOLU’ya güvenli iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle öne çıkan Bayraktar TB3’ün, bu faaliyetle birlikte yurt dışında ilk operasyonel gösterimini gerçekleştirdiği vurgulandı. Hâlihazırda TCG ANADOLU’da üç TB3 platformunun görev yaptığı ve tatbikatın ilerleyen aşamalarında koordineli operasyon senaryolarının planlandığı bildirildi. Buna göre iki TB3’ün art arda kalkış yaparak eş zamanlı görev icra etmesi; birinin MAM-L, diğerinin ise daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla atış gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Tatbikat programı kapsamında TB3’ün NATO üst düzey komuta kademesine yönelik özel uçuş gösterisi sunması ve uzun menzilli görev senaryolarında yer alması da bekleniyor. Türk deniz görev grubunun Baltık Denizi’ndeki varlığı ve TB3’ün sergilediği performans, savunma uzmanları tarafından müttefik savunma planları açısından önemli bir caydırıcılık unsuru olarak değerlendiriliyor.