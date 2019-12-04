Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
107614
ALTIN
272.961
DOLAR
5.7402
STERLİN
7.5121
EURO
6.3754

Yeni Nissan Qashqai, yine lider

Liderler yenilikçi düşünceleriyle milyonları peşinden sürükler. Tıpkı crossover’ın öncüsü Nissan QASHQAI gibi. Dünyanın ilk crossover’ı Nissan QASHQAI, otomotiv sektöründe yeni bir çığır açtı. Sadece milyonları kendine hayran bırakmakla kalmadı. Yüzlerce markayı da peşinden sürükledi. Sıra dışı yenilikleriyle sınıfında liderliğe devam ediyor. Türkiye'nin en çok satan SUV modeli heyecan uyandıran sportif ve sofistike tasarımıyla sizi bekliyor. Haydi hep beraber yeni Nissan QASHQAI'yı keşfedelim...

Yeni Nissan Qashqai, yine lider

Liderler yenilikçi düşünceleriyle milyonları peşinden sürükler. Tıpkı crossover’ın öncüsü Nissan QASHQAI gibi. Dünyanın ilk crossover’ı Nissan QASHQAI, otomotiv sektöründe yeni bir çığır açtı. Sadece milyonları kendine hayran bırakmakla kalmadı. Yüzlerce markayı da peşinden sürükledi. Sıra dışı yenilikleriyle sınıfında liderliğe devam ediyor. Türkiye'nin en çok satan SUV modeli heyecan uyandıran sportif ve sofistike tasarımıyla sizi bekliyor. Haydi hep beraber yeni Nissan QASHQAI'yı keşfedelim...

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:43
6534 Okunma
Yeni Nissan Qashqai, yine lider

Nissan, Qashqai modelinde kullanılan 1.5 dizelin güncel versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Nissan, Qashqai'nin yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Avrupa'da en çok satılan araçlardan biri olan Qashqai, %90’ı güncellenmiş yeni bir 1.5 litrelik dizel ünite ile satışa sunuluyor. Yeni Qashqai'da öne çıkan özellikler şöyle:

SPORTİF TASARIM; ARTIK DAHA ŞIK

Yeni Nissan QASHQAI, heyecan uyandıran tasarımıyla diğerlerini gölgede bırakırken görenlerde hayranlık uyandırıyor. Daha sofistike ve daha dinamik bir tasarım arayanlar için yeniden tasarlanan çarpıcı farları, benzersiz tasarımını bütünleyen jantları ve keskin hatlara sahip ön ızgarasıyla Yeni Nissan QASHQAI, tek dokunuşla açılıp kapanan elektrikli güneşliğiyle panoramik cam tavan ve nappa deri koltuklarıyla fark yaratıyor. 

INTELLIGENT MOBILITY İLE DAHA AKILLI

Yeni Nissan QASHQAI, Nissan Intelligent Mobility teknolojileriyle geleceği günümüze taşıyor. Ne olursa olsun güvenebileceğiniz bir yol arkadaşı mı arıyorsunuz? Akıllı Park Asistanı, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi ve daha birçok güvenlik özelliği Intelligent Mobility ile sizin ve sevdiklerinizin hep yanında. Nissan Akıllı Sürüş Teknolojileri sürüş stresini ortadan kaldırarak geriye yalnızca işin keyfini bırakıyor.

AKILLI VE FONKSİYONEL.

NissanConnect’in 7’’ yüksek çözünürlüklü, yansıma yapmayan dokunmatik ekranıyla ses, navigasyon, sizi mobil kılacak bağlantılar* ve akıllı telefonunuz kullanıma hazır.

APPLE CARPLAY VE ANDROID AUTO.

Aracınızı sürerken, akıllı telefonunuzda kullanmak istediğiniz uygulamaları 7 inçlik Nissan Connect ekranına yansıtın ve kontrol etmek için dokunmatik ekranı kullanın. Dilerseniz elinizi direksiyondan kaldırmadan sesli komut özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Apple iOS ve Google Android işletim sistemi ile çalışan desteklenen akıllı telefonlarınızla uygulamalarını otomobilinizin ekranına yansıtın. 

BLUETOOTH.

Akıllı telefonunuzla müzik keyfi yol boyunca sizinle.

iPOD/USB BAĞLANTISI.

iPod ya da Mp3 çalarınızı takın ve müzikle bağlantınız hiç kopmasın.

Heyecanınıza hem cebinize hem de çevreye dost bir teknoloji eşlik etsin.

KESİNTİSİZ PERFORMANS

Yakıt ekonomisi, daha düşük karbondioksit emisyon seviyesi ve boyutu küçültülmüş yüksek performansıyla dizel veya turbo benzinli motor. Tercih sizin. 

DİZEL MOTOR:

Motor Gücü (PS) Çekiş Gücü Yakıt Tüketimi Şehir içi (L/100KM) Yakıt Tüketimi Karışık (L/100KM)
1.5 dCi 110 2WD 4.2 3.8
1.6 dCi 130 4WD 5.3 4.7
1.6 dCi-Xtronic 130 2WD 5.7 4.9

BENZİNLİ MOTOR:

Motor Gücü (PS)  Çekiş Gücü  Yakıt Tüketimi Şehir içi (L/100KM) Yakıt Tüketimi Karışık (L/100KM)
1.2 115 2WD 6.6 5.6
1.2-Xtronic 115 2WD 6.5

5.6

Son Güncelleme: 04.12.2019 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomotiv ihracatı kasımda 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı kasımda 2,7 milyar dolar oldu
Mercedes-Benz Türk Dünya Mühendisler Günü’nü kutluyor
Mercedes-Benz Türk Dünya Mühendisler Günü’nü kutluyor
Toyota'ya inovasyon ödülü
Toyota'ya inovasyon ödülü
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim