Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 8,05 artışla 654 bin 413 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselişle 162 bin 932 adet oldu.

Zamlarla Başlayan Ayda Rekor Talep

Temmuz sonunda ÖTV düzenlemeleriyle içten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde vergi oranı düşürülürken, elektrikli araçlarda vergi artışı yapılmıştı. Bu tabloya rağmen Ağustos ayında otomobil satışları yüzde 18,7 artarak rekor kırdı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 6,77 daraldı.

Ağustos ayında otomobil satışları, son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 70,6 artış gösterirken, toplam pazar ise yüzde 60 büyüme kaydetti.

Talep Düşük Vergili Segmentlerde Yoğunlaştı

Satışların yüzde 81,9’u, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinden geldi. C segmenti yüzde 56 payla öne çıkarken, B segmenti yüzde 25,4 pay aldı.

Motor tiplerine bakıldığında, benzinli otomobiller toplam satışlardan yüzde 46,5 pay alırken, hibritler yüzde 26, elektrikliler yüzde 18,5, dizel araçlar ise yüzde 8 payda kaldı.

Elektrikli Otomobillerde Yüksek Artış

Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altı elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 106,6, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 285,9 artış gösterdi. Benzinlilerde ise 1.4 lt altı motorlu modeller yüzde 33,2 ile ilk sırada yer aldı.

Ağustos Ayının Şampiyonu Tesla

2025 Ağustos ayında en çok satan marka Renault (10 bin 563 adet) olurken, en çok satan model ise Tesla Model Y (8 bin 730 adet) oldu.

Ağustos 2025’te en çok satan 10 marka:

Renault: 10.563

Fiat: 9.464

Tesla: 8.730

Volkswagen: 7.148

Ford: 6.922

Toyota: 6.100

Opel: 6.044

Peugeot: 5.309

Citroen: 5.304

Hyundai: 5.302

Ocak-Ağustos 2025 döneminde en çok satan 10 marka:

Renault: 80.566

Fiat: 71.851

Ford: 63.105

Volkswagen: 61.890

Toyota: 56.738

Peugeot: 53.221

Opel: 44.944

Hyundai: 41.521

Citroen: 40.375

BYD: 31.884

Ağustos 2025’in en çok satan 10 modeli:

Tesla Model Y: 8.730

Renault Megane: 4.454

Fiat Egea Sedan: 3.477

Renault Clio HB: 3.256

Fiat Egea Cross: 2.439

Dacia Sandero: 2.299

Toyota Corolla: 1.947

Volkswagen T-Roc: 1.829

Hyundai i20: 1.733

Toyota C-HR: 1.584

Sektörün Beklentisi: Talep Yıl Sonuna Kadar Sürecek

Uzmanlara göre faizlerdeki düşüş ve kredi imkanlarının genişlemesi, yılın son çeyreğinde de talebi yüksek tutacak. Ancak elektrikli araçlarda artan ÖTV’nin, 2026’dan itibaren satış dinamiklerini değiştirmesi bekleniyor.