Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, büyükşehirlerin toplu ulaşımdaki dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor. Türkiye'nin 16 yıldır lider otobüs markası olan şirket, üretim üssünün yer aldığı Sakarya'da, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu metrobüs hattı için 6 adet KENT XL otobüsünü düzenlenen törenle teslim etti.

Gar Meydanı’nda gerçekleştirilen teslimat törenine Sakarya Milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İlçe Belediye Başkanları, Genel Sekreter Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Otokar Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Yurt İçi Otobüs Satış Direktörü Murat Torun ve Yurt İçi Otobüs Kamu Satışları Yöneticisi Yekta Doğan katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği metrobüs projesi, toplam 19,5 kilometre uzunluğunda planlandı. Modern toplu ulaşım altyapısını güçlendirecek proje kapsamında Sakaryalılar 13 durakta konforlu ve hızlı ulaşım imkanı alabilecek. Her yıl filosunu önemli yatırımlarla güçlendiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattında önümüzdeki dönemde Otokar'ın 12 metrelik e-Kent elektrikli otobüsünü de test edecek. Büyükşehir Belediyesi güçlü dönüşüm projesi kapsamında teslim aldığı araçlara ilaveten, önümüzdeki dönemde araç parkını genişleterek Sakarya'da uçtan uca kusursuz bir ulaşım altyapısını tamamlamayı hedefliyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA ULAŞIM TEKNOLOJİSİ SAKARYALILARA HİZMET VERECEK

Otokar'ın 7 metreden 21 metreye kadar uzanan geniş ürün gamıyla dünyanın dört bir yanında toplu ulaşım projelerine yön verdiğini belirten Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, "Bugün, üretim üssümüzün yer aldığı Sakarya'mızda, şehrin toplu ulaşım dönüşümünde yer almak bizim için büyük bir gurur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner girişimi ile hayat bulan metrobüs projesi, şehrimizin ulaşım altyapısında tarihi bir adım. Otokar olarak 60 yılı aşkın tecrübemiz, mühendislik kabiliyetimizle bu proje için özel ürettiğimiz araçlarımızla hemşerilerimize hizmet verecek olmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

Sakarya metrobüs projesinin şehrin geleceğine yapılan büyük ve kıymetli bir yatırım olduğunu belirten Kerem Erman, "Dünyanın dört bir yanında toplu ulaşımda uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, deneyimi, mühendislik ve Ar-Ge kabiliyetini birleştirerek geliştirdiğimiz Türkiye'nin yerli metrobüsü KENT XL, 2022 yılından beri İstanbul'da her gün en az 1 milyon kişiye hizmet veriyor. KENT XL araçlarımızın, bundan böyle Sakarya'mızda da hizmet verecek olması mutluluk verici. Türk mühendislerce, tüm yol, hava şartları gözetilerek tasarlanan yerli metrobüsümüz, Sakarya'nın yeni ulaşım sisteminde günlük yaşamı kolaylaştıracak, çevreye duyarlı, akıllı ve sürdürülebilir mobilite çözümü sunacak" açıklamasını yaptı.

TÜRK MÜHENDİSLERİNCE TASARLANDI, YAYA VE BİSİKLETİ ALGILIYOR

Otokar, metrobüs projelerinde Türkiye'nin en deneyimli şirketi konumunda bulunuyor. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için metrobüs olarak ürettiği 100 adet KENT XL araçlar, İstanbul'un toplu ulaşım ağında başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Otokar'ın Sakarya fabrikasında üretilen KENT XL, yüksek performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi, üst seviyede emniyet ve konforu ile toplu ulaşımda yeni bir dönem vadediyor. 200 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan araç, basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de ortadan kaldırıyor. Yolcuların hızlı bir şekilde metrobüse binmesine ve inmesine imkân veren geniş, güvenli ve dışa açılan kapılara sahip olan araç, yüksek tavan yapısı, ferah iç hacmi ve güçlü kliması ile şehir içi toplu taşımacılıkta üst düzey konfor vadediyor. Araç, yüksek ısı ve ses yalıtımıyla da fark yaratıyor.

21 metre uzunluğundaki KENT XL, direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Dönüşlerde savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemiyle yüksek güvenlik sunan Otokar KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayıp, yaya ve bisiklet algılıyor. Araç, kör noktaları tespit ederek tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemlerini de üzerinde barındırıyor.