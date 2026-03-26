Sınav Giriş Bilgileri ve Detaylar
Yapılan resmi açıklamaya göre, adayların sınava girecekleri bina, salon ve sıra numaralarını belirleyen atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olan giriş belgelerini şu bilgilerle edinebilecek:
Erişim Tarihi: 26 Mart 2026 itibarıyla kullanıma sunuldu.
Erişim Platformu: ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr.
Gerekli Bilgiler: T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi.
Adaylar İçin Önemli Hatırlatma
Not: Adayların sınav günü kapıda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları ve belgedeki fotoğrafın güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.