Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelişinin birinci yılında hayata geçirilen projeleri ve belediye faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Kent Lokantası’nda gerçekleşen toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın yanısıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Aydın, bir yıl boyunca yapılan çalışmaların detaylarını aktarırken, önümüzdeki döneme dair hedeflerini de basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantı, ‘365 günde değişen ve gelişen Osmangazi’ adlı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Halk odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Aydın, şeffaf ve katılımcı bir yönetim modeliyle Osmangazi’ye değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Aydın, hizmet süresi içerisinde açılışını yaptığı hizmetlere de değindi.

Halk lokantasının açılışını yaptıklarını dile getiren Başkan Aydın, burada birçok vatandaşın uygun fiyata yemek yediğini söyledi.

KÜTÜPHANENİN ZİYARETÇİ SAYISI 40 BİNE ULAŞTI

Nasreddin Hoca Parkı, Kadınlar için Spor ve Yaşam Merkezi, Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi, İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi, Çirişhane Spor Kulübü, Soğukkuyu Kent Lokantası ve Genç Kafe, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi Açılış Töreni, Atatürk Anıtı ve Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesinin açılışını yaptıklarını söyleyen Başkan Aydın, kütüphanenin ziyaretçi sayısının ise 40 bin olduğunu söyledi.

OSMANGAZİ’DE KREŞ SAYISI ARTIYOR

Küçükbalıklı Kreşi, Küplüpınar Kreşi ve Yunuseli Kreşi Temeli’nin temelinin atıldığını dile getiren Başkan Aydın, Haziran ayında ise açılışını yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni eğitim döneminde 500 çocuğa kreş hizmet vermeyi amaçladıklarını da ifade etti.

AKILLI ŞEHİRCİLİK VE OSMANGAZİ

Anlayışı değiştirebilmenin akıllı şehircilik ve dijitalleşme ile olabileceğinin altını çizen Başkan Aydın, Mobil Osmangazi, E-Ruhsat, Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS), Ücretsiz WiFi, 365 Osmangazi ve yapay zeka projeleri’nin hayata geçtiğini açıkladı.

1 YILDA 1,5 MİLYON İNSANA ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILDI

Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesine bağlı Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara birçok kıyafet yardımı yapıldığını, çorba dağıtımı yapıldığını, 52 mahallede 1,5 milyon insana ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldığını , 103 bin kişiye ücretsiz iftar verildiğini belirtti.

Afet İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ise deprem toplanma alanlarının sayısının arttığını belirtti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla DGS ve Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ücretsiz çalışma imkanı bulduğunu, 22 bin kişinin havuzları kullandığını, 13 bin kişinin ise fitness salonlarını kullandığını açıkladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ ARASINDA PROTOKOL

Sokak hayvanlarına önem verdiklerini ve bu kapsamda birçok çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Aydın, “Veteriner Fakültesi ile protokol yapmış bir Belediyeyiz. 17 bin tedavi, Nüfusun yüzde 5’i kadar sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Yerden ısıtmalı barınağımız var. 153 bin metrekareli bir hayvan barınağıda kazandırıyoruz. Osmangazinin sokak hayvanı sorunu kalmayacak. 727 adet sokak hayvanı sahiplendirmişiz. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3 ve 4.sınıf öğrencileri, aşılana, kısırlaşma ameliyatları yapmış.” dedi.

OSMANGAZİ’DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Kaçak yapı konusunda taviz vermediklerini belirten Başkan Aydın, vatandaşlara seslenerek, “Burası deprem bölgesi, her kaçak bina hiçbir mühendislik hizmeti almadığı için bir mezar olabilir. Bu konuda tavizsiz çalışıyoruz.” dedi.

BELEDİYE HARCAMALARI YÜZDE 61 AZALDI

Osmangazi Belediyesinin bütçesine değinen Başkan Aydın, tasarruf tedbirleri kapsamında Belediyenin toplam harcamasının yüzde 61 azaldığını açıkladı.

OSMANGAZİ’DE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HANGİ PROJELER OLACAK?

Başkan Aydın, önümüzdeki dönemde yapmayı hedefledikleri projeleri de paylaştı.

Afet Koordinasyon Merkezi yapmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Aydın, projenin afet acil yardım konteynırı ve müdahale istasyonu gibi unsurları içerdiğini söyledi.

Tarihi İpek Yolu Aks’ında birçok projeleri olduğunu da açıklayan Başkan Aydın, Arkeopark Projesi yapılacağını, Turgutlu Yılmaz İpek Fabrikası'nı ise kültür sanat ve etkinlik alanı olarak hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

OSMANGAZİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Başkan Aydın, kentsel dönüşümle ilgili 5-6 bölgede çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Başkan Aydın, bir yılda hayata geçirdiği ve bundan sonraki süreçte yapmayı hedefledikleri projeleri tek tek anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.