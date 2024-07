Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların, yangınlara karşı korunması ve orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici tedbirler alındı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, “Jandarma her yerde” mottosuyla Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere kentteki orman alanlarda Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopter ile havadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile denizden, kıyıda jandarma atlı birlikleri, motorlu devriyeler, motorize timleri ekipleriyle sık ormanlık alanlarda keşif ve arazi taraması gerçekleştirdi. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu İçmeler, Aydınlık ve Karasu koyları ile Kalamaki Plajı ve Kavaklıburun bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde plaj giriş çıkış ve ormanlık bölgelerde taramalar yapıldı. Jandarma komando ekipleri ise insanların bulunmadığı ormanlık alanlarda kontroller yapıp muhtemel yangınların önüne geçiyor. Milli Park girişinde jandarma ekipleri de tatilcileri ateş yakmamaları konusunda uyarıp broşürler dağıtırken, koylarda denize girip serinleyen vatandaşları da bilgilendiren jandarma ekipleri, özellikle yangın konusunda vatandaşları bilgilendirip ateş yakmamaları ve cam şişelerini yere atmamaları konusunda uyardı. “Camlar canlarımızı yakmasın” mottosuyla ise orman yangınlarında bir numaralı etken olan cam atıkların toplanması ve toplatılması sağlanıyor.



“Bu yıl 211 saat uçuş yapıldı”

Sorumluluk sahasında bulunan 16 ilde asayiş, emniyet, trafik, göçmen kaçakçılığının takibi görevleri ile doğal afet ve orman yangınlarında havadan destek maksatlı uçuş faaliyetlerine devam eden Aydın Jandarma Filo Komutanlığı ise su kovası taktığı Mİ-17, Sikorsky T-70, S-70 helikopterleri ve gövdesine monteli Helitak aparatlı T-70 helikopteri ile hem gündüz hem de gece şartlarında havadan yangınlara müdahale etti. Filo Komutanlığı helikopterleri, bu yıl 16 ilde çıkan 65 yangına müdahale etti. Toplam 211 saat 45 dakika uçuş yapan pilotlar, 983 atım ile bin 966 ton suyu ateşin üzerine attı. Ayrıca bu yıl keşif maksatlı yapılan cayrokopter ve İHA uçuşları ile 4 yangın sorumlularının tespit edilip yakalanması sağlandı.



“Kendimizi güvende hissediyoruz”

Milli Park'a tatile gelen vatandaşlardan Abdülmelik Avcı, jandarma ekiplerine teşekkür ederek; “Aydın sıcak bir bölge. Havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek yangınlara karşı jandarmamız her türlü önlemi alıyor. Devriye atılıyor buralarda. Güvenli bir ortam sağlanıyor. Jandarmamız her türlü önlemi alıyor buralarda” dedi.



Ailesiyle Milli Park'a pikniğe gelen vatandaşlardan Ümmü Gülsüm Albayrak ise “Ailemizle buraya pikniğe geldik. Jandarma ekipleri sürekli burada devriye atıyorlar. Kendimizi güvende hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, burada oldukları için” şeklinde konuştu.